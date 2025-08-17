Ulkomaat

Presidentti Stubb osallistuu Trumpin ja Zelenskyin tapaamiseen Washingtonissa – "Stubbin rooli ollut poikkeuksellisen silmiinpistävä"

Presidentin kanslia on tiedottanut, että tasavallan presidentti Alexander Stubb lähtee maanantaina Washingtoniin. Kuva: Emmi Korhonen

Uutistoimisto AFP:n mukaan tapaamiseen ovat lisäksi lähdössä ainakin Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz.

Eetu Halonen Keskipohjanmaa

Presidentti Alexander Stubb osallistuu Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tapaamiseen maanantaina Washingtonissa. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessaan.

Tapaamisessa on määrä käsitellä rauhan saamista Ukrainan sotaan. Stubbin lisäksi kokoukseen osallistuu myös muita eurooppalaisia johtajia, mutta tiedotteessa ei tarkemmin kerrota, keitä he ovat.

Uutistoimisto AFP kuitenkin kertoo, että ainakin Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz ovat lähdössä mukaan.

Von der Leyen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että hän lähtee tapaamiseen Zelenskyin pyynnöstä. Zelenskyin on määrä saapua vielä sunnuntaina Brysseliin, josta käsin hän ja von der Leyen osallistuvat niin sanottujen halukkaiden maiden koalition videokokoukseen. Myös Stubb osallistuu kokoukseen, jossa on määrä keskustella niin ikään Ukrainan rauhanprosessista.

Stubbin ja Trumpin kemiat pelaavat

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu arvioi STT:lle, että presidentti Stubbin rooli on ollut poikkeuksellisen silmiinpistävä rauhanponnisteluissa.

Hänen mukaansa ei ole ylipäätään tavanomaista, että Suomen kaltaisen pienen valtion johtaja on mukana Eurooppaa edustavassa koalitiossa, jossa muut toimijat ovat isompia.

– Se laittaa Suomen yhtenä pelurina aika uniikilla tavalla keskeisten kansainvälisten poliittisten tapahtumien polttopisteeseen, Pesu sanoo.

Hän näkee, että taustalla voi olla paljolti Stubbin persoona ja se, että hänellä on hyvä yhteys Trumpiin.

– Varmasti samanlaisia ajatuksia on Kiovassa ja muuallakin, Pesu sanoo.

Hän nostaa esiin myös Suomen roolin laajemmin. Pesu arvioi, että Suomen tekemät turvallisuusratkaisut voivat tuoda tietynlaista uskottavuutta. Lisäksi Suomella on historiassaan samantyyppisiä kokemuksia kuin Ukrainalla nyt, mikä voi myös vaikuttaa Suomen ja Stubbin uskottavuuteen.

– Kyllä silti laittaisin aika paljon (Stubbin ja Trumpin) henkilökohtaisen suhteen piikkiin, koska ylipäätään USA–Eurooppa-suhde on hyvin henkilösuhdevetoinen tällä hetkellä johtuen siitä tavasta, jolla Yhdysvalloissa tehdään päätöksiä, Pesu pohtii.