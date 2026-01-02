Kotimaa
Raportti: Näihin neljään kehityskulkuun Suomen on varauduttava
Lähivuodet ovat protektionismin ja sotien aikaa. Konfliktien myllerryksessä myös Suomen rooli kansainvälisellä kentällä on murroksessa.
Alkanut vuosi ja sitä seuraavat lähivuodet ovat uuden protektionismin ja sotien aikaa, arvioi Sitran tuore raportti.
Sitran Megatrendit 2026 -selvityksen mukaan elämme nyt rauhattomuuden ja murrosten ajassa, jossa myös Suomen rooli kansainvälisellä kentällä on murroksessa.
Kun kylmän sodan jälkeen ain