Raportti: Näihin neljään kehityskulkuun Suomen on varauduttava

Lähivuodet ovat protektionismin ja sotien aikaa. Konfliktien myllerryksessä myös Suomen rooli kansainvälisellä kentällä on murroksessa.

Pelastustyöntekijät vahingoittuneen asuinrakennuksen edessä Venäjän drooni- ja ohjusiskun jälkeen Kiovassa joulukuussa 2025. Sitran raportin mukaan maailmaa lähivuosina leimaavat konfliktit ja geopoliittinen jännite. Kuva: VLADYSLAV MUSIENKO
Aliisa Uusitalo, STT
Keskipohjanmaa

Alkanut vuosi ja sitä seuraavat lähivuodet ovat uuden protektionismin ja sotien aikaa, arvioi Sitran tuore raportti.

Sitran Megatrendit 2026 -selvityksen mukaan elämme nyt rauhattomuuden ja murrosten ajassa, jossa myös Suomen rooli kansainvälisellä kentällä on murroksessa.

Kun kylmän sodan jälkeen ain

