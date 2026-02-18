Urheilu

Suomi romahti mitalisijoilta naisten parisprintin viimeisellä kierroksella, miehissäkin pettymys

Suomen Jasmi Joensuu ja Jasmin Kähärä ovat sijoittuneet yhdeksänneksi naisten vapaan hiihtotavan parisprintissä Milano-Cortinan talviolympialaisissa.

Jasmi Joensuun (vas.) ja Jasmin Kähärän pariviesti päättyi pettymykseen. Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva

Suomi oli mukana mitalitaistossa vielä viimeisellä osuudella, mutta Kähärä kaatui kisan loppuhetkillä ja Suomi putosi kärkisijoilta. Kähärä kaatui omia aikojaan ja oli jo tuossa vaiheessa pudonnut mitalikamppailusta.

Kultamitali matkasi Ruotsiin. Sveitsi otti hopeaa ja Saksa kurotti pronssia ennen Norjaa.

– Oli mahdollisuus taistella kärkisijoista ja lähdimme rohkeasti hiihtämään. Valitettavasti joskus hiihdossa käy näin, Jasmi Joensuu totesi Yle Urheilun tv-haastattelussa.

Kähärä myönsi, ettei pystynyt kaatumistilanteessa enää hallitsemaan kehoaan.

– Laktaattia oli jaloissa tosi paljon, enkä juuri muista mitään tilanteesta. Omiin jalkoihini kaaduin, Kähärä kertoi Ylelle.

Pettymykseksi kääntyi myös Suomen miesten pariviesti, jota veivät Lauri Vuorinen ja Joni Mäki. Suomi putosi kärjen tahdista Vuorisen viemällä viidennellä osuudella. Mäki toi Suomen maaliin 11:ntenä.

Olympiakultaa voitti odotetusti Norja, USA ja Italia veivät muut mitalisijat.

