Sanat eivät riittäneet kuvaamaan Iivo Niskasen pettymystä – kolminkertaisen olympiavoittajan ääni särkyi, kun hän mietti uhrauksiaan Milano-Cortinan päämatkaa varten

Sanat eivät riittäneet kuvaamaan Iivo Niskasen pettymystä, kun hän joutui keskeyttämään 50 kilometrin kilpailun. Niskanen pohdiskeli ääni murtuen, miten paljon hän oli uhrannut Milano-Cortinan kisojen päämatkaansa varten.

Iivo Niskasen olympialaiset päättyivät suureen pettymykseen. Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva

Flunssasta tällä viikolla kärsinyt Niskanen keskeytti kilpailun kolmannen kierroksen alussa, noin 15 kilometrin hiihdon jälkeen.

– Keuhkot eivät vaan toimi. Hengitys paheni ja paheni koko ajan, Niskanen kertoi.

– Olympiatasolla ei riitä, jos henki kulkee kuin pillin läpi. Piti ottaa järki käteen, että jää henkiin.

Pohjaton pettymys näkyi kolminkertaisen olympiavoittajan kasvoilta ja sen kuuli äänestä, kun hän mietti valmistautumistaan kisoihin.

– Halusin antaa itselleni mahdollisuuden ja lähteä katsomaan, miten kilpailu menee. Päätin sen lopullisesti vasta alkuverryttelyssä, Niskanen jatkoi.

– Hienoa, että sain edes kokeilla. Olen tehnyt tätä varten neljä vuotta, neljä ja puoli tuhatta tuntia, töitä. Ei kannata edes miettiä, paljonko tähän meni.

Lopuksi Niskanen tiivisti tuskansa kolmeen sanaan.

– Ei mennyt nappiin.

Kisojen alla sairastellut Norjan Harald Östberg Amundsen keskeytti 50 kilometrin kilpailun samaan aikaan Niskasen kanssa. Kaksikko vaihtoi tilanteessa muutaman lohduttavan sanan keskenään.

Sairastelu pilasi Niskasen arvokisat myös viime talvena, jolloin hän ei pystynyt kilpailemaan Trondheimin MM-hiihdoissa.

Tällä kaudella Niskanen on ollut parhaimmillaan maailmancupissa toinen. Sijoitus heltisi Oberhofista kympiltä.

Niskasen tuoreimmat henkilökohtaiset arvokisamitalit ovat 2022 Pekingin olympialaisista. Vuoden 2023 MM-kisoissa Planicassa hän kuului Suomen hopeakvartettiin viestissä.

Ennen miesten viimeisen olympiahiihdon starttia poisjäännistään ilmoittivat kärkinimistä myös Italian Federico Pellegrino ja Yhdysvaltain Ben Ogden.

Suomalaisista Ristomatti Hakola jäi pois kuninkuusmatkalta sairastuttuaan yöllä.

Norjan Johannes Hösflot Kläbo voitti viime talven MM-hiihtojen tapaan olympialaisissa kaikki miesten hiihtomatkat. Kläbo saalisti kisojen kuudennen kultamitalinsa 50 kilometriltä.

Kaikkiaan 11. olympiavoittonsa ottanut Kläbo ratkaisi yhteislähtökilpailun ykkössijansa viimeisessä nousussa. Hänen ylivoimansa ladulla on lähes käsittämätöntä.

Norjan kolmoisvoiton sinetöivät Martin Löwström Nyenget ja Emil Iversen. Iversen putosi kärkikaksikon vauhdista noin neljä kilometriä ennen maalia. Kläbo repi loppumatkalla 8,9 sekunnin eron Nyengetiin. Iversen hävisi voittajalle puoli minuuttia.

Flunssatoipilas Iivo Niskasen keskeytys toi suomalaisdraamaa, mutta Arsi Ruuskanen saavutti seitsemännellä sijallaan uransa parhaan arvokisasijoituksen.

Kärkikolmikon takana aikaerot repesivät valtaviksi. Ruuskanen hävisi voittajalle yli neljä minuuttia. Neljänneksi yltäneen Ranskan Theo Schelyn ero Kläboon oli lähes kolme minuuttia.

Lauri Vuorinen tuli maaliin 27. sijalla lähes 14 minuutin päässä kärjestä.

