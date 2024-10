Ulkomaat

Se on taas talous, tyhmyrit! – Trump vakuuttaa amerikkalaisia taloustiedoillaan, kun Kamala Harris on toistamassa Hillary Clintonin virhettä vuodelta 2016

Seitsemässä vaa'ankieliosavaltiossa kannatustilanne on käytännössä tasan, kun vain 20 päivää on jäljellä USA:n presidentinvaaleihin. Donald Trump näyttää kirineen Kamala Harrisin hienoista etumatkaa. Loppukiri vaa'ankieliosavaltioissa ratkaisee tiukat presidentinvaalit. Isoksi kysymykseksi nousee talous, jossa Trumpilla on etulyöntiasema.

Toni Viljanmaa Keskipohjanmaa

Tiistaina lähes 300 000 amerikkalaista Georgian osavaltiossa antoi äänensä ensimmäisenä ennakkoäänestypäivänä. Georgia kuuluu vaa'ankieliosavaltioihin, jossa vaalit ratkeavat. Ennätystasaisiksi povatut presidentinvaalit todella kiinnostavat, sillä ennakkoäänien määrä oli liki kaksikertainen viime va