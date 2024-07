Kokkola-lehti

Soile Yli-Mäyryn taidenäyttely avautui Jukkolassa - Eveliina Jukkola: ”Tämä on ehkäpä visuaalisesti näyttävin taidenäyttely, mitä Jukkolanmäen navetanvintillä on ollut”

Soile Yli-Mäyryn taidenäyttely on esillä elokuun alkupuolelle saakka. Kuva: Jukka Lehojärvi

Soile Yli-Mäyry on pitänyt yksityisnäyttelyitä Japanissa, Kiinassa, Intiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Nyt Yli-Mäyryn taidetta on esillä Lohtajalla ”Särkyneet varjot” -taidenäyttelyssä.

Sini Sulkakoski Keskipohjanmaa

– Tämä on ehkäpä visuaalisesti näyttävin taidenäyttely, mitä Jukkolanmäen navetanvintillä on ollut. Koska navettagalleriamme seinissä on vaalea pohja, antaa se hienosti tilaa Soilen värikkäälle taiteelle, kun teokset pomppaavat vaaleaa pohjaa vasten upeasti esiin. Näen edessäni visuaalisesti näyttäv