Susivahingoissa notkahdus tänä vuonna, lampurilla on käsitys syystä – Konstit ovat monet lampaiden ja koirien suojaamisessa

Saija Niemi-Erkkilän mukaan lampureita syyllistetään petovahingoista: ”Se paskan määrä, mitä saa niskaan, on hirveä.”

Pia Räihälä Keskipohjanmaa

Saija Niemi-Erkkilän lammastilalla on laitumia laajalla alueella. Nämä lampaat laiduntavat Marinkaisten laidalla. Kuva: Jukka Lehojärvi

Lohtajalaisella Niemi-Erkkilän lammastilalla on pystytetty päättyneenä kesänä suurpetoaitaa Marinkaisissa sijaitsevan laitumen ympärille. Tämä on vain yksi lammastilan laitumista, joista eteläisin on Kruunupyyssä ja pohjoisin Raahen Pattijoella.

– Tämä etätila on kylän ulkolaidalla, ja siitä alkaa ri