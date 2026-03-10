Kotimaa
Talousrikosvyyhdin tutkinta valmistui – Pohjanmaan poliisin mukaan autojen maahantuonnissa ja välityksessä käytettiin bulvaaneja
Pohjanmaan poliisi kertoo saaneensa valmiiksi laajan esitutkinnan, joka koskee vuosina 2015–2024 tapahtuneita epäiltyjä talousrikoksia.
Epäillyt teot koostuvat muun muassa järjestelystä, jossa autojen maahantuontia ja välitystä varten perustettiin yrityksiä muiden henkilöiden nimiin verojen välttämistarkoituksessa.
Poliisin mukaan näitä henkilöitä käytettiin niin sanottuina bulvaaneina, eli heidän nimiinsä perustettiin yrityksiä, vaikka tosiasiallinen toiminta oli muiden hallinnassa. Yritysten lakisääteiset velvoitteet jätettiin pääosin tai kokonaan hoitamatta.
Rikoksista epäiltynä on yli kymmenen ihmistä. Epäiltyjen joukossa on eteläpohjalainen pariskunta sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvia henkilöitä, poliisi kertoo.
Vyyhdin rikosnimikkeisiin kuuluu muun muassa törkeitä veropetoksia, törkeitä petoksia, törkeitä kirjanpitorikoksia ja törkeitä rahanpesuja.
Arvioitu rikosvahinko on yli miljoona euroa. Osa rikoshyödystä on saatu takaisin esitutkinnan aikana.
– Osa epäillyistä teoista liittyy tilanteisiin, joissa asianomistajia on lähestytty henkilökohtaisissa suhteissa ja heidän luottamustaan on käytetty hyväksi taloudellisen hyödyn tavoittelussa, sanoo tutkinnanjohtaja Sakari Palomäki tiedotteessa.
Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan.
Tutkinnanjohtaja Sakari Palomäki sanoo Ilkka-Pohjalaisen haastattelussa, että hänen tietojensa mukaan asialla ei ole mitään tekemistä Tullin suorittaman autokauppaan liittyvän tutkinnan kanssa. Tulli tiedotti aiemmin maaliskuussa tutkivansa laajaa autoihin liittyvää veropetosvyyhtiä. Tullin tutkimaan kokonaisuuteen liittyy muun muassa J. Rinta-Jouppi Oy:n työntekijöitä.
Kello 17.40: Lisätty tieto, ettei kyseessä ole Tullin tutkima veropetosvyyhti.