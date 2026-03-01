Kotimaa
Tämä mies toi peltipoliisit Suomeen – entinen liikkuvan poliisin ylikomisario roimii liikennevalvonnan nykytilaa
Kamerat räpsivät kuvia väärissä paikoissa, turvavälejä ei valvota eikä poliisi näy riittävästi tien päällä, liikkuvan poliisin Länsi-Suomen osaston entinen päällikkö Sven-Olof Hassel harmittelee.
Liikenteen kameravalvonta Suomessa olisi voinut viivästyä vuosia ilman erästä episodia Ruotsissa 1990-luvun alussa.
Silloisen liikkuvan poliisin ylikomisario Sven-Olof Hassel vieraili Ruotsin poliisihallituksessa ja törmäsi sen käytävillä lojuneisiin kameroihin. Niitä oli käytetty valvontakokeilussa,