Kotimaa

Ylikomisario evp. Sven-Olof Hassel haluaisi lisää poliisin näkyvää liikennevalvontaa. Liikkuvan poliisin aikana oli kunnia-asia, että poliisi näkyi tien päällä mahdollisimman paljon. Kuva: Kari Pitkänen

Tämä mies toi peltipoliisit Suomeen – entinen liikkuvan poliisin ylikomisario roimii liikennevalvonnan nykytilaa

Kamerat räpsivät kuvia väärissä paikoissa, turvavälejä ei valvota eikä poliisi näy riittävästi tien päällä, liikkuvan poliisin Länsi-Suomen osaston entinen päällikkö Sven-Olof Hassel harmittelee.

Kari Pitkänen
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Liikenteen kameravalvonta Suomessa olisi voinut viivästyä vuosia ilman erästä episodia Ruotsissa 1990-luvun alussa.

Silloisen liikkuvan poliisin ylikomisario Sven-Olof Hassel vieraili Ruotsin poliisihallituksessa ja törmäsi sen käytävillä lojuneisiin kameroihin. Niitä oli käytetty valvontakokeilussa,

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä