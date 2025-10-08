Paikallisuutiset

Vuosikymmenen elokuva – Paul Thomas Anderson tulkitsee Thomas Pynchonia

Teyana Taylor ja Leonardo DiCaprio aktivistiparina räjähdysherkässä filmissä. Kuva: YANA YATSUK

One Battle After Another on ennen kaikkea Teyana Taylorin läpimurto. Terroristin roolissa nainen on valkokankaan jättiläinen, suuri tähti.

★★★★★

One Battle After Another. Ohjaus ja käsikirjoitus Paul Thomas Anderson Thomas Pynchonin romaanin Vineland pohjalta. Kuvaus Michael Bauman. Musiikki Jonny Greenwood. Pääosissa Teyana Taylor, Leonardo DiCaprio, Sean Penn. 161 min. K12. Bio Rex, Kokkola. Kino Virta, Kalajoki. BioRex, Pietarsaari.

