Urheilu

Yhdistetystä toinen pronssi Suomeen – Ilkka Herolan vuoro onnistua mitalijahdissa

Pasi Rein Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ilkka Herola oli kolmas yhdistetyn suurmäen kisassa Milano-Cortinan olympialaisissa. Se oli kisojen neljäs pronssi Suomelle. Normaalimäen kisassa pronssin ottanut Eero Hirvonen oli nyt viides.

Ilkka Herola pääsi tuulettamaan pronssimitalistina. Kuva: Markku Ulander/Lehtikuva

Herolan lähtökohdat 10 kilometrin hiihtorutistukseen eivät olleet optimaaliset. Hän jäi mäkiosuudella seitsemänneksi.

– Huono hyppy, eihän siitä pääse mihinkään. Aika lailla huonoin hyppy, mitä olen tuosta mäestä hypännyt. Eihän se hyvältä näytä. Mitalitaistelu on liian kaukana edessä, kun normaalimäen kisaa nopeampi keli tulee olemaan, Herola kuvaili Olympiakomitean tiedotteessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mutta niin vain Herola nousi hiihdossa mitalitaistoon ja oli myös taistelemassa voitosta Norjan Jens Lurås Oftebron ja Itävallan Johannes Lamparterin kanssa. Herola putosi kaksikon kyydistä vasta lopun nousussa, ja lopulta Oftebro otti kisojen toisen kultansa kukistamalla Lamparterin.

Normaalimäen kisassakin kultaa juhlineesta Oftebrosta tuli toinen molemmat henkilökohtaiset kisat samoissa olympialaisissa voittanut yhdistetyn urheilija, ensimmäinen oli tietysti Samppa Lajunen Salt Lake Cityssä 2002.

– Tänään oli ohuen ohut sauma, että tuolla taktiikalla pystyy hoitamaan homman kotiin. Se toimi, mutta en antanut ennen hiihtoa sille hirveän isoa todennäköisyyttä, Herola kuittasi Ylelle hiihdon jälkeen.

Herolaa mitali herkisti. Takana on pitkä, 12 vuotta sitten alkanut olympiaura. Vastaus Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n pikahaastattelussa kertoi paljon, kun haastattelija mainitsi, kuinka Herola on "vihdoinkin" olympiamitalisti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Sanoit "vihdoinkin", ja ehkä tuo merkitsee jotain... koska luulen, että tämä oli viimeinen henkilökohtainen olympiakilpailu minulle. Olen jahdannut tällaista tulosta jo 15 vuotta tai jotain, joten... tätä täytyy vähän aikaa sulatella ennen kuin tämän täysin ymmärtää, 30-vuotias Herola totesi.

///klo 16.09 juttua muokattu kauttaaltaan///