Kolumnit

Kuva: Jukka Lehojärvi

Yleislääkäri vastaa kysymykseen muoti- ja google-diagnooseista – Aina ei voi välttyä mielipahalta

Soiten perhekeskuslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Antti J. Saari kirjoittaa Keskipohjanmaan kolumneissaan lääkärin työssä esiin nousevista aiheista ja vastaa lukijoiden terveysaiheisiin kysymyksiin.

Antti J. Saari Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lukija kysyy yleislääkäri Antti J. Saaselta, näkyykö tämän työssä muotisairauksia: Onko tällä hetkellä joku muotisairaus? Uniapnea kenties? Mitä hyvää tai pahaa seuraa siitä, että jokin sairaus nousee voimakkaasti julkisuuteen? Entä miten sinä lääkärinä ajattelet siitä, että ihmiset tekevät Googlen