Iäkkäille puolisoille pitää järjestää mahdollisuus asua yhdessä – Pariskunta joutui laista huolimatta vuosiksi eri hoivakoteihin Kokkolassa



Vanhuspalvelulaki muuttui 2013 ja se lähtee siitä, että ikäihmisillä pitää olla oikeus asua yhdessä kunnosta ja neliömääristä riippumatta.

Vuonna 2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki muistetaan monista asioista, mutta yksi tärkeä pykälä on mennyt ohi niin päättäjiltä, ikäihmisiltä kuin heidän omaisiltaankin. Laki nimittäin määrittelee, että avio- tai avopuolisoilla on oikeus saada asua yhdessä loppuun saakka.

– Eikä tähän saa vaikuttaa ikäihmisten erilainen palvelun tarve, huomauttaa ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvirasta.

Hän kertoo, että lailla haluttiin nimenomaan turvata yhdessä elämisen tilanne silloinkin, kun toinen sairastuu ja joutuu hoitolaitokseen. Kanteluita pariskuntien erottamisesta eri hoivakoteihin tai laitoksiin oli käsitelty varsin paljon ja tälle haluttiin laittaa piste.

– Laki on varsin yksiselitteinen. Iäkkäille avo- ja aviopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä. Mikä se paikka on, sitä ei määritellä, korostaa Uusitalo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

Keskustelun yhdessä asumisen oikeudesta käynnistivät pariskunta Helmi ja Stig Witick. Pariskunta joutui olemaan eri hoivakodeissa monta vuotta, ennen kuin poikkeusluvat mahdollistivat samaan huoneeseen pääsyn. Pian yhteen pääsemisen jälkeen Stig menehtyi.

– Tässä asiassa ei tarvita poikkeuslupia, sillä laissa ei määritellä mitään neliömääriä per asukas. Tietenkin palveluntuottajan ja -järjestäjän on huolehdittava siitä, että tilaa on riittävästi, jotta kahden ihmisen asuminen on mielekästä, sanoo Uusitalo.

Neliömääriä ei ole määritelty siksikään, että asukkaiden tilan tarve riippuu terveydentilasta. Jos asukkaat ovat muistisairaita, heikkoja vuodepotilaita, jotka eivät liiku enää juurikaan, tilan tarve on pienempi kuin itsellisesti liikkuvien asukkaiden.

– Ongelmana on juuri tämä tulkinta. Nyt kunnissa katsotaan herkästi, että tilat ovat liian pienet kahdelle ihmiselle, sanoo vanhusneuvoston puheenjohtaja Roy Sabel Soitesta.

Hän sanoo Helmin ja Stigin tarinan puhuttaneen omaisia, päättäjiä ja ikäihmisiä kovasti tällä viikolla.

– On tullut paljon yhteydenottoja, joissa suru erillään olosta ja yhdessä asumisen vaikeudesta ovat nousseet esiin. Minusta nyt asiasta pitäisi viimeistään puhua, sanoo Sabel.

Valvirassa ei osata ottaa kantaa siihen, miksi kunnissa ei kovin hanakasti sijoiteta pariskuntia samaan hoivakotiin tai huoneeseen. Syitä saattavat olla tilojen puute, tiedon puute, rahan puute tai erilaiset tarpeet. Pitkään sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja istunut Sabel uskoo rahan puutteen olevan kunnissa iso tärkeä tekijä: kaksi asukasta tehostetussa yksikössä maksaa enemmän kuin yksi asukas.

– Olen niin pitkään seurannut sitä, mihin resursseja kunnissa riittää ja mihin ei, että uskon tästä löytyvän yhden syyn. Se on syy myös tämän Lepolan alasajoon, mikä tuntuu aivan kohtuuttomalta, kun kyse on noin 260 000 eurosta, sanoo Sabel.

Lepolan palvelukodissa Lohtajalla on arkiaamuna asukkaita päivähuoneessa ja omissa huoneissaan. Osa keskustelee keskenään, osa viihtyy yksin, omissa oloissaan. Kälviäläinen Pentti Ryti on jälleen intervallihoidossa eli väliaikaisessa hoidossa, vaimo on kotona.

– Kyllähän se olisi mukava olla yhdessä, mutta aina se ei onnistu, kertoo Pentti.

Ahto Perander pitää lyhyen mutta tomeran luennon aiheesta.

– Yksi on yksi ja kaksi on kaksi. Tämä on aivan yksinkertainen asia! Me ihmiset temppuilemme ja teemme kaikkia pikkulakeja ja isoja lakeja ja luulemme että me olemme hirveän viisaita. Mutta, elämä on semmoinen näyttävä laki. Kaksi on kaksi, ei yksi, filosofoi Perander.

Vanhusneuvoston puheenjohtaja rohkaisee ikäihmisiä ja omaisia tarttumaan lain suomaan mahdollisuuteen.

– Omaisilla on laki takanaan ja varsin selkeä ja selvä sellainen. Siellä ei ole neliömäärärajoituksia eikä mitään muutakaan, korostaa Sabel.