Keskipohjanmaan uutiskooste vuoden toiselle viikolle – Liikenteessä sattui jälleen kuolonkolari



Next

Uutiskoosteessa kootaan yhteen Keskipohjanmaan verkkojulkaisussa lukijoitamme eniten kiinnostaneet aiheet viikon varrelta.

Verkkojulkaisumme kävijämäärät ovat edelleen mukavalla tolalla, myös paljon olemme saaneet lukijoilta viestejä ja toiveita siitä, mistä ja mitä he haluaisivat juttuina tai uutisina lukea. Edelleen viestejä, vinkkejä ja yhteydenottoja kannattaa ottaa sähköpostitse osoitteeseen toimitus@kpk.fi tai vaikkapa WhatsAppilla tai tekstiviestillä puhelinnumeroon 0400 365 601.

Tammikuun toisen viikon luetuimmaksi jutuksi nousi perjantai-iltana Kälviällä sattunut kuolonkolari.

Kuorma-auton ja henkilöauton nokkakolarissa menehtyi yksi henkilö – Liikenne oli poikki tunteja pelastustöiden takia

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lukijoita keräsivät myös uutisointi Ylivieskalaisesta yrittäjästä, jota syytetään henkilökunnan toistuvasta pahoinpitelystä. Ylivieskalainen yrittäjä syytteessä työntekijöidensä toistuvista pahoinpitelyistä – Syyttäjä vaatii ehdotonta vankeutta

Kannuksen henkirikoksen tutkinta on edennyt. Kannuksen henkirikoksen tutkinta edennyt: Poliisin mukaan lyömäasetta ei käytetty – Työkaverin taposta epäillyn miehen pikkuveli saattoi syyllistyä pelastustoimen laiminlyöntiin

Norjassa sattuneessa lumivyöryssä otaksuttavasti menehtyneet miehet ovat kotoisin Pohjanmaalta. Norjan poliisi julkaisi hiihtoturmassa kadonneiden suomalaisten kuvat ja nimet

Miesten salibandyn kakkosdivarin joukkue Himangan Pallo kunnioitti pelissään pitkäaikaisen bussikuskinsa ja seura-aktiivi Sami Honkimaan poismenoa. Himangan Pallo kunnioittaa lauantaina Honkimaan muistoa - paikallispelissä Lohtajalla tunteet pinnassa

Keskipohjanmaan verkkojulkaisun luetuimpien juttujen joukkoon nousi myös pörssiguru Jukka Oksaharjun antamat sijoitusvinkit. Näin pörssiguru Jukka Oksaharju sijoittaisi tälle vuodelle - ja näillä perusteilla

Gurun sijoitusvinkit ovat ihan vapaasti kaikkien käyttöönotettavissa ja rahaksi muunnettavissa, jos vain sijoittaminen kiinnostaa.

Toholammilla ei tarvittu muuta sijoittamisvinkkiä, kuin miltei oikein veikattu lottokuponki. Toholammille osui 270 000 euron voitto – Loton ennätyspotti ei mennyt vielä jakoon

Kaustisella on kannettu huolta Kansanlääkintäkeskuksen tilasta. Kaustisen Kansanlääkintäkeskus ei hiljene – uhkaava konkurssikaan ei lopettaisi hoitoja eikä sulkisi hotellin ovia

Valtakunnallisesti perheitä on sekä vaivihkaa vihjailemalla, että suureen ääneen vaatimalla patisteltu synnytystalkoisiin. Keski-, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla on puuhaan taidettu tarttua jo. Sen saa tuta Keski-Pohjanmaan keskussairaalan synnytysosasto. Keskussairaalan synnytysosastolla on syntynyt ennätyksellisen paljon vauvoja vuoden ensimmäisellä viikolla. Kokkolassa syntyi kuuden päivän aikana 42 vauvaa – ennätyksellinen vauvavuosi tulossa

Paljon mielenkiintoisia muitakin uutisia ja juttuja mahtui kuluneeseen viikkoon. Ennätithän lukea nämä myös:

Keski-Pohjanmaan Osuuspankin uusi toimitusjohtaja Jyrki Rantala uskoo ihmisten kautta tuloksen tekemiseen

"Uskon aidosti, että innostava työyhteistö heijastuu hyvällä tavalla asiakkaiden suuntaan ja pankin tulokseen"

Ambulansseille ilouutinen kuntaliitosta – Kokkolan ja Pietarsaaren ambulanssit pääsevät hälytystehtävässä aina vihreillä liikennevaloista – uudistus voimaan ensi vuoden alussa

Keskipohjanmaan kulttuuritoimittaja Folklandia-risteilyllä: Kyllikki-tanssiteos peilaa naiseutta historian kulussa – koreografi Hanna Poikela halusi lavalle monenlaisia kehonkuvia

Allaskakkaaja terrorisoi Haapavedellä – Uimahalli on suljettu kakan takia jo neljästi tänä talvena

Lakasoppa-tapahtumassa ovat verkostoituneet vain miehet – Nyt Vaikuttajanaiset-ilta tarjoaa vastaavan mahdollisuuden myös naisille. Tapahtumat torin laidoilla samaan aikaan Kokkolassa.

Kuiva, kiristävä ja kutiava iho voi heikentää itsetuntoa ja aiheuttaa jopa masennusta – Liiallinen puhtaus on yksi syy atooppisen ihottuman yleistymiseen

Satamien kilpailu kovenee - Kokkolan Satama on pärjännyt kilpailussa toistaiseksi hyvin

Kokkolassa innostetaan koululaisia opiskelemaan venäjää – Katso video ja opettele venäjän seitsemän s-äännettä

Veneala saa lisää osaajia – alan ammattilaisten osaamista räätälöidään ja päivitetään Pietarsaaressa

Kalajoelta kotoisin oleva Petri Auno Nobina Finlandin toimitusjohtajaksi - jättää VR Groupin liikennejohtajan tehtävät