Millainen sykemittari kannattaa hankkia? Testissä löytyi yllättäviä eroja

Testasimme sykemittareita. Epäsäännöllinen liike ja nopeat muutokset sykkeessä ovat myrkkyä ranteesta sykettä mittaavalle laitteelle. Aktiivisuuden seurantaan rannemittaus on erinomainen lisä.

Ranteesta sykettä mittaava mittari on näppärä käyttää, mutta se ei pärjää mittaustarkkuudessa sykevyölle.

Rannemittari toimii kohtuullisen hyvin tasaisessa ja rytmiltään säännöllisessä liikunnassa, kuten juoksussa. Kun syke muuttuu nopeasti, tai liike on epäsäännöllistä, rannemittari ei kuitenkaan pysy perässä.

Etenkin sykkeen nopea nousu esimerkiksi intervalliharjoituksessa oli myrkkyä testatuille laitteille.

Sykkeen mittaaminen ranteesta perustuu pulssiaallon etenemiseen. Kun sydän lyö, veri virtaa hetkellisesti voimakkaammin. Mittari mittaa pulssiaaltoa optisesti valon avulla.

Jyväskylän yliopiston tutkija Laura Karavirta sanoo, että rannemittaus on herkempi häiriöille kuin sykevyö.

– Säännöllisen liikkeen kuten kävelyn tai juoksun aiheuttama häiriö on vielä helppo suodattaa pois, mutta epäsäännöllinen heilunta sekoittaa mittausta.

Myös kuntosali voi olla vaikea paikka ranteesta mittaavalle laitteelle. Kun puristaa tankoa, lihakset supistuvat. Tämä puolestaan liikuttaa ranteen sisällä olevia kudoksia, joiden läpi mittaus suoritetaan.

Lämpötilakin voi pilata mittauksen. Kun iho on kylmä, suonissa virtaa vähemmän verta. Sen takia mittaustarkkuus on helposti heikompi hiihtolenkin alussa, mutta paranee sitä mukaa, kun iho lämpenee ja verenvirtaus kohenee.

Rannemittaus voi olla altis myös muille häiriölle. Juoksuasun taskussa oleva avainnippu hölskyy ikävästi, tai asussa ei ole taskua lainkaan. Niinpä moni sujauttaa avainnipun hanskaansa.

Testissä kävi kuitenkin niin, että kun samassa kädessä oli ranteesta mittaava sykemittari ja avainnippu, mittari ei löytänyt sykettä. Kun avainnippu otettiin pois, sykemittaus alkoi toimia.

Suurin osa testatuista mittareista on mahdollista yhdistää sykevyöhön.

Rintakehän ympärille puettava sykevyö mittaa sydämen sähköimpulsseja. Karavirran mukaan sykevyökin on altis häiriöille, mutta mitattava signaali on niin voimakas, että häiriöt on helpompi suodattaa pois.

– Jos haluaa tarkkoja lukemia intervalleista, saliharjoittelusta tai kylmistä olosuhteista, silloin sykevyö on parempi.

Tietysti on aiheellista kysyä, kuinka tarkkaa sykkeen seurantaa kuntoilijan kannattaa edes tehdä.

Karavirran mukaan sykkeen mittaaminen on kuntoilijalle hyvää lisätietoa. Mittaustarkkuudeksi riittää useimmissa tilanteissa, että sykelukema on viiden lyönnin sisällä todellisesta sykkeestä. Mikään testatuista laitteista ei ollut niin tarkka kaikissa oloissa, kun sykettä mitattiin ranteesta.

Aktiivisuuden mittaamisessa rannemittaus on sen sijaan erittäin hyödyllinen.

Aktiivisuutta mitataan usein rannekkeella, mutta ranne ei aina liiku siten, että se vastaisi liikunnan todellista tehoa. Sykkeen seuraaminen antaa todellisemman kuvan aktiivisuudesta.

1. Polar M430

Hinta alkaen: 139 euroa

Mahdollista yhdistää sykevyöhön: Kyllä

Juoksu

Keskisyke: 137

Maksimisyke: 154

Vertailumittari

Keskisyke: 137

Maksimisyke: 155

Intervalli

Keskisyke: 100

Maksimisyke: 113

Vertailumittari

Keskisyke: 154

Maksimisyke: 173

Sisäkiipeily

Keskisyke: 103

Maksimisyke: 126

Vertailumittari

Keskisyke: 111

Maksimisyke: 154

2. Polar Vantage M

Hinta alkaen: 249,90 euroa

Mahdollista yhdistää sykevyöhön: Kyllä

Juoksu

Keskisyke: 133

Maksimisyke: 152

Vertailumittari

Keskisyke: 135

Maksimisyke: 153

Intervalliharjoitus

Keskisyke: 117

Maksimisyke: 140

Vertailumittari

Keskisyke: 154

Maksimisyke 177

Sisäkiipeily

Keskisyke: 87

Maksimisyke: 119

Vertailumittari

Keskisyke: 95

Maksimisyke: 155

3. Suunto 9

Hinta alkaen: 398,50 euroa

Mahdollista yhdistää sykevyöhön: Kyllä

Juoksu

Keskisyke: 136

Maksimisyke: 166

Vertailumittari

Keskisyke: 132

Maksimisyke: 156

Intervalliharjoitus

Keskisyke: 143

Maksimisyke: 165

Vertailumittari

Keskisyke: 159

Maksimisyke: 175

Sisäkiipeily

Keskisyke: 92

Maksimisyke: 129

Vertailumittari

Keskisyke: 117

Maksimisyke: 150

4. Huawei Watch GT

Hinta alkaen: 215,70 euroa

Mahdollista yhdistää sykevyöhön: Ei

Juoksu

Keskisyke: 133

Maksimisyke: 158

Vertailumittari

Keskisyke: 135

Maksimisyke: 156

Intervalliharjoitus

Keskisyke: 119

Maksimisyke: 142

Vertailumittari

Keskisyke: 151

Maksimisyke: 173

Voimaharjoitus

Keskisyke: 75

Maksimisyke: 136

Vertailumittari

Keskisyke: 128

Maksimisyke: 163

5. Garmin Vivomove HR

Hinta alkaen: 179,55 euroa

Mahdollista yhdistää sykevyöhön: Ei

Juoksu

Keskisyke: 123

Maksimisyke: 142

vertailumittari

Keskisyke: 124

Maksimisyke: 143

Intervalliharjoitus

Keskisyke: 133

Maksimisyke: 152

Vertailumittari

Keskisyke: 147

Maksimisyke: 167

Voimaharjoitus

Keskisyke: 96

Maksimisyke: 130

Vertailumittari

Keskisyke: 126

maksimisyke: 164

6. Garmin Forerunner 645 Music

Hinta alkaen: 392 euroa

Mahdollista yhdistää sykevyöhön: Kyllä

Juoksu

Keskisyke: 129

Maksimisyke: 152

Vertailumittari

Keskisyke: 126

Maksimisyke: 141

Intervalliharjoitus

Keskisyke: 133

Maksimisyke: 152

Vertailumittari

Keskisyke: 150

Maksimisyke: 171

Voimaharjoitus

Keskisyke: 112

Maksimisyke: 155

Vertailumittari

Keskisyke: 125

Maksimisyke: 172