Pääkirjoitus: Isisin sulhot ja morsiamet paluumatkalla



Isis.

Harvalla sanalla on yhtä kammottava kaiku. Epäinhimillinen terroristijärjestö on tehnyt itseään tunnetuksi julmilla teloituksilla ja joukkomurhilla. Nyt tuon islamilaisen kalifaatin aika on päättymässä ja viimeinen pesäke on sortumassa. Isis ei kuitenkaan suostu siirtymään menneisyyteen, vaikka sen mustanpuhuva lippu ei enää liehu entiseen malliin Syyriassa ja Irakissa.

Isisillä on omat sulhot ja morsiamet, jotka ovat vihkiytyneet järjestön palvelukseen. Vaikka kalifaatti katoaakin, niin paljon sen fanaattisia kannattajia on jäljellä. Tällä hetkellä vangittuna on jo yli 800 ulkomaalaista taistelijaa. Syyriassa leireillä on reilut 700 vaimoa tai leskeä, joilla on miehensä kautta kytköksiä Isisiin. Pakolaisleireillä on myös parisen tuhatta lasta joiden vanhemmat tulivat rakentamaan Isisin kalifaattia.

Nyt arvioidaan, että Suomesta oli lähtenyt Isisin riveihin noin 80 ihmistä. Noista kalifaattiin muuttaneista osa on kuollut, kadonnut ja joitakin on myös palannut takaisin Suomeen. Suurimman osan kohtalon on epäselvä. Tarkkoja lukuja sinivalkoisista jihadisteista ei ole kenelläkään tiedoissa.

Vangittujen vierastaistelijoiden ja heidän omaistensa kohtaloa on puntaroitu länsimaissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaati pontevasti länsimaita ottamaan takaisin ja asettamaan oikeuteen vangitut oman maansa kansalaisensa.

Varmuutta ei ole, että vangittuna tai pakolaisleireillä olisi Suomesta lähteneitä. Selvää on, että heitä löytyy. Suomessakaan ei olla järin innostuneita ottamaan vastaan hirmuvaltaa pönkittämässä olleita kansalaisiaan. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) totesi sunnuntaina haastattelutunnilla, että Suomella ei ole mitään mielenkiintoa ottaa vastaan Isisin vangittuja kannattajia. Ulkoministeri Timo Soini (sin.) paalutti omassa lausunnossaan, että hänellä ei ole myöskään sympatiaa lähteneitä kohtaan.

Kielteinen asenne palaajia kohtaan on helppo ymmärtää. Isisin riveissä olleiden suomalalaisten paluu olisi kova pähkinä purtavaksi. Heidän tekemisiään olisi selvitettävä ja rikoksiin syyllistyneet olisi asetettava oikeuden eteen, mutta kuinka saada tietoa tuhoutuneen kalifaatin raunioiden keskeltä. Oikeusprosessit olisivat pitkiä ja mahdollisesti tuloksettomia.

Isisin sulhoiksi ja morsiamiksi lähteneet ovat ottaneet riskin jonka uhka on nyt heidän kohdallaan toteutunut.