Kokkolalaisia eduskuntavaaliehdokkaita on jo nyt ennätysmäärä, vaikka aikaraja ei ole vielä umpeutunut



Outi Airola

Pelkästään Kokkolasta pyrkii eduskuntaan tulevissa vaaleissa ainakin kuusitoista ehdokasta. Koska puolueilla on vielä aikaa ilmoittaa ehdokkaita, lisää saattaa tulla. Määrä on jo nyt tavallista runsaampi, sen tietää kymmenien vaalien ja monien puolueiden mies Bjarne Kallis. Hän on pitkäaikainen kansanedustaja, joka seuraa nyt politiikkaa valtuuston puheenjohtajan paikalta, kokoomuksen mandaatilla. Aiemmin hän on ollut kansanedustajana kristillisdemokraattien edustajana.

– Onhan tuo määrä todella suuri! En muista, että Kokkolasta olisi ollut noin paljon ehdokkaita ennen, laskeskelee Kallis.

Kokkolasta ovat ilmoittautuneet ehdolle:

Kristillisdemokraatit: Heimo Fiskaali, Jaana Kallio ja Jukka Paananen. Vihreitä edustavat Terho Taarna ja Faisa Egge. Vasemmistoliitosta kilpaan lähtevät Virpi Karhu, Roy Pietilä ja Kauko Niemi. Kokoomusta edustaa Pentti Haimakainen. Keskustasta Tuomo Puumala saa kaverikseen kälviäläisen Otto Luoman. SDP lähtee vaaleihin Jutta Urpilaisen ja Petri Partasen vetämillä vankkureilla. Sinisiä edustaa Timo Pajunpää ja RKP:tä Hans Snellman. Kansalaispuolueen ehdokas on Jarmo Humalajoki. On siis mistä valita!

– Kun ehdokkaita on näin paljon, hajonta on suuri. On myös suuri riski, että ei saada sitä mitä tavoitellaan eli mahdollisimman monta kansanedustajaa Kokkolasta, selvittää Kallis.

Hän muistuttaa suomalaisen vaalijärjestelmän erikoislaadusta. Meillä vaalit ovat henkilövaalit, jossa jokainen ehdokas lähtee nollatilanteesta.

– Suurimmassa osassa Eurooppaa käytössä ovat listavaalit, jossa puolueet ovat jo sijoittaneet ehdokkaat tiettyyn järjestykseen. Tällä systeemillä voidaan vaikuttaa siihen, että tietyltä alueelta saadaan varmemmin ehdokas läpi.

Listavaaleissa korostuu puolueen ohjelma, johon ehdokkaat ovat sitoutuneet.

– Äänestäjän kannalta se on minusta parempi vaihtoehto. Mutta meillä on haluttu henkilövaali, jossa jokainen ehdokas pääsee suoraan yrittämään ääniä mahdollisimman paljon saadakseen paikan, selvittää Kallis.

Kun Vaasan vaalipiiristä jaetaan kuusitoista edustajan paikkaa, ääniä tarvitaan runsaasti läpimenemiseen. Kallis spekuloi vielä listavaali-mallilla.

– Jos meillä olisi listavaali, oletan että puolueiden kärjessä olisi ollut pari kolme, ehkä neljä kokkolalaista. Sillä systeemillä saisimme varmemmin oman kaupungin ehdokkaita läpi, arvioi pitkän linjan poliitikko.

Kokkolalaisissa ehdokkaissa ammattien kirjo on laaja. On opettajaa, rehtoria ja sosiaalityöntekijää. On poliisia ja taksiyrittäjää. On agrologia ja duunaria. On valmiita kansanedustajia ja aivan tuoreita, nuoria kasvoja.

– Vaikka Kokkolassa äänet jakautuvat monelle, todennäköisesti saadaan ainakin yksi kansanedustaja. Voidaan saada kolmekin, mutta voi jäädä myös yhteen, spekuloi Kallis.

Vaalimatematiikkaa voi harrastaa vaikka millä tavalla. Kallis heittää karkean arvion.

– Kun tästä kansasta valitaan kaksisataa edustajaa, periaatteessa yhteen paikkaan tarvitaan 27 000 asukasta. Mutta eihän se näin mene, kun ehdokkaat valitaan vaalipiireittäin, muistuttaa Kallis.

Hän on seuraillut jo galluppeja pohtinut läpimenomahdollisuuksia eri puolueissa.

– Jos RKP saa neljä paikkaa, onko kokkolalainen ehdokas neljännellä sijalla? Kun on tavoite tulla valituksi, pitää nousta tarpeeksi korkealle omassa puolueessa.

Nyt tullaankin keskittämiseen. Osa äänestäjistä harrastaa vaalimatematiikkaa ja haluaa äänestää henkilöä, jolla arvioi olevan läpimenomahdollisuuksia. Pienissä puolueissa keskittäminen on ainut mahdollisuus saada ehdokas läpi.

– Mutta äänestäjät päättävät, onko keskittäminen demokraattista, toteaa Kallis.

Eli puolueet eivät päätä, ketä suomalainen äänestää. Ja hyvä niin.