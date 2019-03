Pia Räihälän kolumni: Tervetuloa laulukuoroon onnistumaan!



Nuorempi kollega muisti joskus lapsuudessaan ihmetelleensä kiihdytyskisoissa kuulutusta, jonka mukaan yksi kilpailijoista lähti laulukuoroon. Missä täällä semmoinen kuoro on? pikkupoika oli miettinyt.

Urheilu-uutisissa näitä vilahtelee säännöllisesti: Suomalaiset mäkikotkat laulukuoroon. Jälleen yksi maailman kärkipelaajista laulukuoroon. Viisi valioliigaseuraa laulukuoroon.

Kuoroharrastajana voisi ihmetellä, missä varsinkin kaikki miespuoliset laulukuoroon lähetetyt piileskelevät, kun bassoista ja tenoreista on ainakin sekakuoroissa jatkuva pula.

Tietysti kaikki tiedämme, mitä sanonnalla tarkoitetaan: että joku on epäonnistunut ja karsiutunut kisasta. Se on sitten toinen juttu, miten osuva tämä kielikuva on.

Kuorolainen laulaa stemmaansa moniäänisissä teoksissa ja sovittaa äänensä yhteiseen harmoniaan. Hän sovittaa myös hengityksensä oikeisiin kohtiin. Lukee nuotteja tai oppii korvakuulolta uusia, outoja melodioita. Ymmärtää nuottien kestoja ja vaihtelevia tahtilajeja. Koettaa säestyksettömissä kappaleissa pitää sävellajin kohdallaan ilman minkään soittimen tukea. Laulaa kenties kielillä, joita ei ole koskaan puhunut (viimeisin tuttavuus itselleni on islanti). Seuraa johtajaa, noudattaa tempoa ja dynamiikkaa ja pistää tunteensa peliin. Toisinaan kuorolainen myös liikkuu jonkin koreografian mukaan laulaessaan.

Kaikki tehdään lopulta yleisön edessä, tai joskus jopa kilpailussa, missä jännitys on hirmuinen.

Ei ole luusereiden hommaa, voin vakuuttaa.

Ei kukaan voi väittää epäonnistujaksi nuorta, joka lähtee kuoroharjoituksiin haastamaan itseään ja luomaan kauneutta, vaikka aika kuluisi hyvin muussakin puuhassa kavereiden kanssa tai vain tekemättä mitään. Tai ikäihmistä, joka ei jää sohvanpohjalle vaivojaan valittelemaan vaan lähtee laulamaan ja virkistymään porukassa.

Kuorolaulun moninaisia hyvinvointivaikutuksia en nyt ala listata.

Tuskin me kuorolaulun harrastajat epäonnistuneesta kielikuvasta loukkaannumme, koska itse tiedämme paremmin. Sitä paitsi laulukuoro voisi olla epäonniselle urheilijalle aivan oivallinen paikka: siellä murheet unohtuvat, mieli virkistyy ja ihminen palaa voimaantuneena muihin puuhiinsa. Ties vaikka seuraava urheilusuoritus sujuisi sen ansiosta paremmin.

Tai sitten käy niin, että kuorolaulu vie mukanaan ja laji vaihtuu lopullisesti. Joten tervetuloa vain laulukuoroon, mäkikotkat ja kumppanit!