Keskipohjanmaa 20 vuotta sitten: Anna-Liisa Tilus kuuluttaa tänään



(Keskipohjanmaa 21.3.1999)

Himankalaissyntyinen entinen missi Anna-Liisa Tilus-Väisänen on kuuluttajana TV1:ssä tänään alkuillasta ennen vaalilähetyksen alkua. 15 vuoden takaisesta missistä on kasvanut siis televisiotyön ammattilainen. Takana on jo reilut kaksi vuotta tv-kuuluttajana.

- Alkujännitys on hellittänyt ja olen oppinut tulemaan toimeen kameroiden kanssa. Tv-kuuluttajan työ on yksinäistä. Kaikki luulevat, että ympärilläni on kuulutuksessa paljon ihmisiä. Se ei pidä paikkaansa, vaan sulkeudun yksin studioon seuranani vain kamera, Anna-Liisa Tilus-Väisänen kertoo.

- Se on kylmä tilanne. Minulle on ollut kaikkein vaikeinta oppia olemaan yksin. Ja oli pakko opetella leikkimään roolileikkiä , ettei juonto kuulostaisi ulkoaluetulta, tv-kuuluttaja tilittää.

Anna-Liisa Tilus-Väisänen huokaisee, että pikkuhiljaa alkukankeus on helpottanut. Nyt hän puhuu kaikille katsojille olohuoneisiin eikä kylmälle kameran silmälle.

Lauantaina Kokkolassa piipahtanut Anna-Liisa aloittaa tänään työt iltapäivällä viideltä. Hänkin joutui hommaamaan vaalipassin, sillä Pasilan isossa pajassa on kova vaalirumba.

- Kuulutan alkuillan, mutta loppuiltahan on TV 1:ssä vaalien tuloslaskentaa ja suoraa lähetystä. Olen myös loppuillan passissa, sillä eihän sitä tiedä, jos kuuluttajaakin tarvitaan.

Kuuluttajan työ Yleisradiossa on tuonut mukanaan vuorotyön. Anna-Liisa tekee työtä kahdessa vuorossa yhdessä kuuden muun kuuluttajan kanssa ja kuulutusvuoroja hänelle kertyy viikoittain kaksi tai kolme.

- Lisäksi teen Koulu-TV:n nauhoituksia kerran viikossa. Kaikki muut kuulutukset ovatkin suoria. Ainoa poikkeus on pääsiäisen kuulutukset, joita lähdemme tekemään nauhalle saaristoon.

Anna-Liisa Tilus-Väisäsen elämä on melkoista säpinää. Kuuluttajan työn lisäksi hän tekee mallin töitä, jotka ovat taas lisääntyneet. Kotona odottaa miehen lisäksi kolme lasta ja perheestä onkin tullut Anna-Liisalle entistä tärkeämpi elementti. Lapset kipuavat hänen elämässä ensimmäiseksi.

Keskipohjalaisten oma missi 15 vuoden takaa on kolmen lapsen onnellinen äiti. Alle 2-vuotias Leo, 4-vuotias Sauli ja 9-vuotias Iina ovat elämän tärkeysjärjestyksessä korkealla. Lauantaina he matkustivat Anna-Liisan mukana Keski-Pohjanmaalle sukuloimaan. Hän itse vieraili Kokkolan suomalaisen seurakunnan aamukahveilla.

Lapset kuuluvat Anna-Liisan elämään itsestään selvyytenä.

- Olen itse viisilapsisesta perheestä ja lapset kuuluvat elämään. En minä sen kummemmin ole suunnitellut lastentekoa. Niitä on vain tullut, Anna-Liisa naurahtaa.