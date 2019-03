Perinteikäs piiriottelu Lohtajalla – Kolmen piirin painonnostajat kisaavat Mainingissa



Lohtajan Maininki-hallilla käydään lauantaina painonnoston piiriottelu Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan välillä. Kussakin piirijoukkueessa saa olla 8 miestä ja 8 naista, ja enintään kaksi nostajaa sarjassa.

– Tulossa Lohtajalle on 60 nostajaa, joka on hyvä määrä. Tulossa on tasainen kisa piirien paremmuudesta. Piiriottelulla on yli 50 vuoden perinteet. Viime vuonna piirikisa käytiin Töysässä , Lohtajan Veikkojen Mikko Niemi sanoo.

Kisat alkavat aamupäivästä ja kestävät iltaan saakka. Kaikki halukkaat pääsevät seuraamaan päivän aikana nostoja.

– Crossfitin suosion myötä on tullut myös uusia kisaajia painonnostoon. Painonnosto on myös erinomainen oheislaji esimerkiksi yleisurheiluun tai palloilulajeihin, Niemi sanoo.