Lukijan mielipide, Pohjanmaan kauppakamarin johtaja: Perhonjoen siltatyömaalle pitää saada korvaava rinnakkaissilta



Kokkolassa Perhonjoen yli kulkevan sillan peruskorjauksesta uutisoitiin keskiviikkona (Yle 17.4.). Peruskorjaus alkaa huhtikuun lopulla ja tulee kestämään jopa seitsemän kuukautta.

Edellisen kerran silta korjattiin 90-luvun puolessa välissä ja nyt sillan päällysteet ja vesieristeet samoin kuin reunapalkit ja kaiteet tullaan uusimaan. Hintalappu on noin miljoona euroa. Tämä on erinomainen asia, kunnostus tarvitaan!

Korjaus on kuitenkin suunniteltu toteutettavan ilman rinnalle rakennettavaa, korvaavaa siltaa. Paikalle on kaavailtu tutkalla varustettu liikennevalo-ohjaus, jolloin liikenteelle on käytössä yksi kaista kerrallaan. Kaikista hiljaisimpina aikoina, öisin, odotuksen on arvioitu olevan viisi minuuttia. Pahimpina ruuhka-aikoina jonot yltävät helposti Heinolankaaren ja Kajaanintien risteyksiin saakka.

Kajaanintien risteyksen ja Kokkolan keskustan välillä kulkee keskimäärin 11 000 autoa vuorokaudessa, kesäaikaan määrä nousee 12 000:een. Rekkoja näistä on tuhatkunta ja henkilöautoja 10 000. Työmatkaliikenne, rekkaliikenne, hälytysajoneuvoliikenne, taksiliikenne, matkailijat – kaikki joutuvat kärsimään, vaikka näin ei tarvitsisi.

Yksin rekkaliikenteelle odotuksesta tulee miljoonien eurojen kustannukset. 20 minuutin odotusaika näillä liikennemäärillä maksaa seitsemässä kuukaudessa 4,5 miljoonaa euroa. Jos jonotusaika on puoli tuntia, niin hintalappu nousee jo 6,8 miljoonaan euroon. Viivästyneet kuljetukset toki sitten kumuloivat myös muita lisäkustannuksia.

Huolta saa kantaa myös hälytysajoneuvojen osalta. Tulipalot ja nopeaa apua tarvitsevat potilaat eivät odota – jo minuutinkin viivästys voi olla kohtalokasta. Lisäksi jo nykyiselläänkin töihin Kälviän suunnasta Kajaanintieltä tulevien on työn ja tuskan takana päästä kääntymään kasitielle Kokkolan suuntaan.

Jos jonot ovat jatkossa risteykseen saakka, niin kasitielle ei pääse käytännössä kääntymään ollenkaan. Myös taksien mittarit raksuttavat asiakkaiden lompakkoa tyhjiksi ja matkailijat turhautuvat. Tässä joitakin näkökulmia sen puolesta, että peruskorjausta ei voida toteuttaa ilman rinnakkaissiltaa.

Rinnakkaissillan on arvioitu maksavan reilut 100 000 euroa. Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen johtaja kertoi, että teknisesti tämä olisi täysin mahdollista tehdä. Kasitiellä Kokkolan pohjoispuolella kaikki viimeaikaiset siltakorjaukset on toteutettu rinnakkaissilloilla - siitäkin huolimatta, että liikennemäärät ovat pienempiä.