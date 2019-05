Pääkirjoitus: Nuoret ovatkin kiinnostuneita äänestämisestä – Eurooppalaiset aiheet ovat tulleet lähelle



Mitä ihmettä on tapahtunut? Juuri, kun on surtu eurovaalien huonoa äänestysaktiivisuutta ja pohdittu nuorten suomalaisten passiivisuutta, kertoo tuore mielipidemittaus jotakin ihan muuta. Selkeä enemmistö eli 67 prosenttia 18–29-vuotiaista suomalaisista kertoo aikovansa äänestää tämän kevään eurovaaleissa. Ilmiön sisältä löytyy huolestuttaviakin piirteitä.

Vastausten perusteella koulutustausta vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen paljon. STT:n jutussa kerrotaan, että korkeakoulun suorittaneista tai sitä suorittavista 83 prosenttia aikoo äänestää eurovaaleissa, joiden ennakkoäänestys on meneillään.

Ylioppilailla ja lukiolaisilla äänestysaktiivisuus on jonkin verran alhaisempi. Sen sijaan ammattitutkinnon suorittaneista tai parhaillaan opiskelevista ainoastaan puolet aikoo äänestää.

Nyt on hyvä hetki pysähtyä miettimään, mistä suuri ero kiinnostuksessa johtuu. Syytä on muistaa myös se, että suomalaisten äänestysprosentti eurovaaleissa on yleensäkin alhainen. Viisi vuotta sitten äänestysprosentti oli ainoastaan 41 prosenttia.

Eurovaalit ovat jääneet kansalaisille etäisiksi ja niiden merkitys hämäräksi. Professori Hanna Wass Helsingin yliopistosta arvioi Suomen Tietotoimistolle (STT), että kuilu korkeasti ja matalammin koulutettujen välillä on todella huolestuttavaa.

Lähtökohtana on ajatus, että aktiivisuus on myönteinen asia ja halua vaikuttaa yhteisiin asioihin koetaan positiiviseksi. Vaalien teemat ovat tämän hetken Euroopassa sellaiset, että ne mahdollisesti vetoavat nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Helsingin yliopiston professori sanoo, että vaaleissa olevat teemat saattavat vedota nuoriin.

Koko maailmassa ja Euroopassa puhutaan ilmasto- ja ympäristöasioista ja vihreillä on nostetta. Kannatusmittauksen mukaan vihreät oli alle kolmikymppisten selkeä suosikki. Tätä taustaa vasten nuorten mahdollinen äänestysinnokkuus tuntuu realistiselta.

Mikäli Taloustutkimuksen toteuttama mielipidemittaus toteutuu edes osittain, saatetaan nähdä isokin muutos äänestysaktiivisuudessa verrattuna viiden vuoden takaiseen. Vielä jää vakavaa pohdittavaa siitä, miten erilaisilla taustoilla varustetut ihmiset kokisivat haluavansa vaikuttaa Euroopan suuntaan.