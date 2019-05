Anni Saaren kolumni: 90 vuotta vanha kirja voi kertoa Euroopasta enemmän kuin ajankohtaisohjelma – välillä tarvitaan myös kirjoja, joissa ei tapahdu mitään pahaa

Usein tulee aina hehkutettua sitä, miten kulttuurin pitää olla kiinni ajassa ja kertoa jotain sellaista, joka puhuttelee juuri nyt. Puhuttelevuus ei kuitenkaan välttämättä liity kirjan ikään.

Luin kuukausi sitten Antti Tuurin vuonna 2013 ilmestyneen kirjan Bospor Express. Se on matkakirja, jossa Tuuri matkustaa Euroopan halki Istanbuliin. Hän on jo pitkään kieltäytynyt lentämästä, joten matkat tehdään laivalla ja junalla.

Tuuri seurasi kirjassaan Mika Waltarin jälkiä, jonka Lähdin Istanbuliin -kirja ilmestyi vuonna 1948. Seuraavaksi oli luettava se. Oli melkoinen yllätys huomata, miten tuona aikana Euroopassa keskusteltiin osin aivan samoista asioista kuin nyt. Ranskalaisten lakkoherkkyys on tainnut olla omaa luokkaansa jo pitkään.

Toki myös eroja nykyhetkeen löytyi. Waltarin kertomukset joka maahan erikseen haettavista viisumeista ja matkustajien taskutkin tutkivista tullivirkailijoista eivät suoranaisesti herätä intoa laittaa rajoja tiukemmin kiinni. Kirja olikin loistava muistutus paitsi siitä, mikä Eurooppa on, myös siitä, mihin EU:ta tarvitaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Waltari seurasi kirjassaan omia jälkiään vuodelta 1929. Yksinäisen miehen juna onkin seuraavana lukulistalla. On valtavan mielenkiintoista lukea, millaisen Euroopan halki Waltari matkusti 90 vuotta sitten, kymmenen vuotta ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeen ja kymmenen ennen toisen syttymistä. Tätä Waltari ei luonnollisesti tuolloin tiennyt, mutta nykylukija tietää.

Meillä on oltu tänä keväänä myös 1940-luvun Englannissa. Lapsi törmäsi äänikirjasovelluksessa Seikkailu-sarjaan, joka osoittautui niin koukuttavaksi, että kirjoja on haettu esiin myös paperisina. Porttiteorian mukaisesti tie on johtanut kohti Viisikkoja. Enid Blytonin tarinankerronta on niin vetävää, että kirjojen ikä ei ole lasta millään tavalla haitannut.

Myös -50-60-lukujen Ruotsi on aivan relevantti ympäristö silloin, kun tarina on hyvä. Ja Melukylän lapsissa, kuten Astrid Lindgrenillä yleensäkin, se on. Kun Melukylä-kirjoja on tänä keväänä taas luettu, on ollut mukavaa, kun on voinut sanoa, että tässä kirjassa ei sitten tapahdu mitään pahaa.

Ainoa ongelma vanhojen kirjojen kanssa on, että niitä ei välttämättä kirjastojen hyllyistä löydy. Mutta niitä on löytynyt varastoista ja saatu kaukolainoina. Pääasia, että tällaiset kirjat eivät häviä lukijoiden ulottuvilta.