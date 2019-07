Juha Savelan kolumni keskipohjalaisesta pesiskesästä: Painajaisia ja päiväunia

Ei alkuunkaan toivotulla tavalla ole sujunut ykköspesis keskipohjalaisjoukkueilta tänä kesänä. Kun runkosarjat kallistuvat viimeiselle kolmannekselleen, sarjapaikan säilyttäminen alkaa olla maksimitavoite niin Ylivieskan Kuulan ja Kannuksen Uran miesten sarjassa. Naisten ykköspesiksessä on ollut pitkään selvää, että Ylivieskan Kuulan pelit pohjoislohkossa päättyvät putoamiskarsintaan Nurmon Jymyn kanssa.

Pahimmassa skenaariossa kesällä 2020 ykköspesiksessä ei ole yhtään joukkuetta näiltä kulmilta. Ei maalailla enempää piruja seinille, mutta olisihan se painajaismainen tilanne.

Miesten ykköspesiksessä yhtäjaksoisesti kaudesta 2006 lähtien pelannut Kuula joutuu jälleen kerran pelaamaan sarjapaikastaan. Epätasaisuus, tason heilahtelu pelien sisällä ja kotikentän kipsi ovat leimanneet Kuulan kesää. Voittamisen kynnys on osoittautunut liian korkeaksi: Kuula on liian monta kertaa löytänyt keinot hävitä jaksoja, joista sarjapiste on jo ollut tuloillaan. Tietysti avainpelaajien loukkantumiset selittävät jotain, mutta eivät kaikkea. Sitä paitsi loukkaantumisilta aniharva joukkue välttyy pitkän kauden aikana.

Kannuksen Ura toteutti viime syksynä pitkäaikaisen unelmansa ja nousi ykköspesikseen. Maan toiseksi korkein sarjataso on osoittautunut kovaksi. Toki ulkopelissäkin Ura on antanut selvästi eniten juoksuja, mutta vielä suurempi kompastuskivi on ollut sisäpeli.

Pakkovoitto Simon Kiristä oli tärkeä, mutta sen suurin arvo oli pitää Ura edelleen pelissä mukana. Selvää on sekin, että sarja-asetelma takaa armottomat panokset Kuulan ja Uran elokuun kahteen paikallispeliin.

Simo ja Kannus ovat molemmat nousijoita. Tämän(kin) kauden kokemusten perusteella voi kysyä, olisiko parempi, että ainakin toinen (eli heikompi) suomensarjan lohkovoittajista joutuisi käymään tasonmittauksen läpi ykköspesiksen toiseksi heikoimman kanssa?

Kasvattajamaakunnaksi profiloituneelta Keski-Pohjanmaalta mennään edelleen superpesikseen pelaaja kerrallaan. Jos tähän synkkään kirjoitukseen kaivaa vähän posiakin, niin Keski-Pohjanmaan Pesiksen alueen kasvateista kokoaisi kevyesti mitalipeleihin sujahtavan joukkueen.

Otetaan alkuun Vimpelin ykköskärki (Olli Heikkala, Mikko Kanala, Sami Haapakoski) ja perään Perttu Ruuska iskemään juoksuja. Eikä Niilo Piiponniemen, Arttu Ruuskan ja Tuomas Jussilan ”kakkoskärkeäkään” tarvitsisi ihan koppiosastoksi noteerata. Siihen päälle esim. Markus ja Miika Keski-Petäjä, Kari Kellokoski, Ville Takala, Timo Hanhisalo, Tuomo Lönnmark, Antti Kiiskinen, Petrus Puputti, Riku Niemi ja Otto Kauppinen täydentämään rosteria. Valinnanvaraakin siis jäisi pelinjohtokaksikolle (Markku Hylkilä & Jussi Haapakoski).

Kotipelejä voisi kierrättää ympäri maakuntaa. Enää pitäisi miettiä, missä pidetään mitalijuhlat. On se helppoa. Ei muuta kuin mesenaatit parijonoon…

Sitten heräsin päiväuniltani.