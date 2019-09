Pääkirjoitus: Maakunta saa oman komissaarin – Urpilaisen taustalla syytä uskoa painavaan salkkuun



Keski-Pohjanmaa on lähellä hetkeä, jolloin maakunnassa on oma komissaari. Kokkolalainen kansanedustaja Jutta Urpilainen (sd.) olisi lehtitietojen mukaan saamassa myös toiveidensa mukaisen salkun EU-komissiossa.

Urpilainen on nimityksensä jälkeen ensimmäinen suomalainen naiskomissaari. Aiempia komissaareja ovat olleet Jyrki Katainen, nykyinen Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja ex-pääjohtaja Erkki Liikanen.

Komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen on julkistanut komissaariensa nimet, ja odotetusti Suomen ehdokas on listalla mukana. Von der Leyen esittää komissioonsa 13 naista ja 14 miestä.

Suomen kannalta olisi hienoa, että salkku on mahdollisimman raskas ja vaikutusvaltainen. Valtiovarainministerinä aiemmin toiminut Urpilainen on kertonut olevansa kiinnostunut taloudesta. Der Spiegel-lehden listauksen mukaan Urpilainen saisikin nimenomaan talouskomissaarin paikan. Kyse olisi samasta tehtävästä, jota Olli Rehn aikanaan hoiti. Eri listoilla nimet kuitenkin vaihtelevat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Saksalainen von der Leyen on haastatellut jäsenmaiden lähettämiä ehdokkaita viime viikkoina, ja Urpilainen on tavannut komission tulevan puheenjohtajan useamman kerran. Komissaarien salkkujen haltijoista kerrotaan tiistaina.

Kukin ehdokas käy vielä EU-parlamentin kuultavana, ja parlamentilla edustajineen on valtaa tehdä muutoksia jopa komission rakenteeseen. Aivan tavatonta ei ole sekään, että maan on vaihdettava ehdokkaansa, jos kuuleminen ei miellytä.

Lännen Median haastattelema tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta kuvailee Urpilaista raskaan sarjan poliittiseksi vaikuttajaksi. Aunesluoma listaa Urpilaisen ansioluettelosta kaksi selvää vahvuutta: puoluejohtajan ja valtiovarainministerin tehtävät.

Suomella ei ole viime aikoina ollut onnea eurooppalaisten huippuvirkojen nimityksissä. Liikasta ja Rehniä leivottiin Euroopan keskuspankin johtoon. Rehnistä toivottiin myös Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtajaa. Vaikka nämä yritykset eivät tuottaneet tulosta, on tietysti hienoa, että Suomessa on potentiaalisia ehdokkaita huippuvirkoihin.

Uusi komissio aloittaa työnsä marraskuussa. EU:ssa kuohuu, kansainvälinen tilanne on monella tavalla ongelmallinen. On hyvä muistaa, että Suomi on osa Eurooppaa ja EU:ta.