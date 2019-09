Kokkolan Kaupan ja kulttuurin yö aikaisempaa tiiviimpänä – Perjantain päätähtenä Nikke Ankara



Etenkin keskusta-alueen kaupan alkusyksyn suurtapahtuma Kaupan ja kulttuurin yö järjestetään Kokkolassa tulevana perjantaina aikaisempaa tiiviimpänä.

– Rantakadun katutöiden takia keskusta-alueen puistoihin emme ole järjestäneet tapahtumia kuten aiemmin, jotta ihmisten ei tarvitsisi liikkua niin paljon. Nyt kaikki tapahtuu entistä tiiviimmin aivan keskusta-alueella Tehtaankadulla sekä Ristirannankadulla, tapahtumaa kokoava Lea Mattila KPK Yhtiöistä kertoo.

Kaupan ja kulttuurin yö alkaa kello 17 Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkankaan avauksella Mediakulman ja Chydenian sisäänkäyntien väliselle kadulle sijoitetulta kuorma-auton lavalta. Tämän jälkeen lavalla esittäytyvät muun muassa koulutusorganisaatiot, Soite sekä ”Kävele naiselle ammatti” -seurakunnan kampanjan paikalliset aktiivit.

– Soiten ensihoito ja ambulanssiyksikkö ovat esillä myös Chydenian välissä olevalla katualueella, Kari Moilanen City Kokkolasta kertoo.

– Ruotsalainen muun maussa Spotifyssä suuret määrät faneja kerännyt Jübel aloittaa. Kaksikko kerää faneja hyvin laajalta alueelta etenkin ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta, markkinointipäällikkö Lea Mattila KPK Medioista tietää.

– Tulisen burgerin syöntihaasteeseen on tulossa kuulemma naisiakin mukaan, joten pelkästään miehet eivät kilpaile, Moilanen jatkaa.

Varsin erikoinen ohjelmanumero on saunakauha ilmaveivi -näytös. Siinä Chydenian koulun nelosluokkalaisia poikia taiteilee saunakauhoilla ja tennispalloilla.

Illan tähti on viimeistään vuonna 2017 Vain elämää -sarjan kautta kaikkien tietoon tullut rap-artisti Nikke Ankara.

Chydenioiden väliin tulee pienimuotoinen ”ruokakatu”, jossa myynnissä on lohikeittoa, unkarilaisia leipiä ja lakua. Alueella on myös Volvon ja Citroënin autonäyttelyt. Ranskalaiselta automerkiltä on esillä pari museoautoa 100-vuotisten historian kunniaksi.

Rantakadun rakennustyömaa Tehtaankadun ja Pitkänsillankadun välillä aiheuttaa oman haasteensa järjestäjille. Kari Moilasen mukaan katutöiden tekijöiden kanssa on neuvoteltu työmaa-aitojen siirtämisestä suppeammalle alueelle tapahtuman ajaksi, jotta ihmiset mahtuisivat paremmin kulkemaan.

– On erinomaista, kun työmaa on edennyt vauhdilla. Kunnostettava katuosuus antaa ensi vuodella vielä totuttua hienommat puitteet tapahtumalle. Katuremontissahan muun muassa jalkakäytävät leventyvät huomattavasti ja kadusta tulee muutoinkin aikaisempaa viihtyisämpi.

Tapahtumaa ennen Ristirannankatu suljetaan läpikulkuliikenteeltä perjantaina iltapäivällä.

– Toki pihoihin ja parkkihalleihin pääsee tuon jälkeenkin, Moilanen lupaa.

Turvallisuusasioiden takia perjantai-iltana keskusta-alueelle muutamiin risteyksiin tulee kuorma-autoja estämään raskaan liikenteen kulku alueelle.