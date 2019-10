Vili Ruuskan urheilukolumni: Huuhkajien liito EM-karsinnoissa loppui – siivet eivät kuitenkaan katkenneet

Eihän se mennyt alkuunkaan niin kuin toivottiin. Pikemminkin pahimpien pelkojen mukaisesti – ehkä jopa jokseenkin odotetusti.

Huuhkajien suhteellisen uljas liito kohti pesää nimeltä jalkapallon EM-kisat loppui lauantaina. Siihen asti karsintaurakka oli ollut Italia-pelejä lukuun ottamatta nykyajan lausahdusta siteeratakseni helppoa ja kivaa.

Zenican hornankattilassa hymy hyytyi. Bosnia-Hertsegovina otti luulot pois tylyllä tavalla.

Tuloksen myötä balkanilaismaa nousi Suomen tuntumaan eli kamppailuun toisesta kisapaikasta. Ei hyvä. Myöhäisillan tulos sen sijaan oli positiivinen uutinen päävalmentaja Markku Kanervalle ja kumppaneille. Toinen kilpakumppani Armenia jämähti pistejakoon lilliputti Liechtensteinin vieraana.

Lauantaina voittamalla Suomi olisi päässyt yrittämään lopputurnauspaikan sinetöintiä tiistaina Armeniaa vastaan. Lentoturma siis tuli, mutta siivet eivät katkenneet. Tarvittavien voittojen määrä kun ei muuttunut miksikään. Kahta kiinnitystä käytännössä huutaa.

Mahdollisuudet ovat yhä erinomaiset, ja kaikki on omissa käsissä. Seuraava vastus Armenia on ehdottomasti lyötävissä – oli puolustuksen tukipilari Paulus Arajuuri pelikuntoinen tai ei. Liechtenstein marraskuussa valtakuntamme rajojen sisäpuolella ei ole kovinkaan korkea este ylitettäväksi.

Jatkohaaveiden kannalta olisi kuitenkin suotavaa, että Huuhkajat klaaraisi mainitut pelit. Kreikassa pelattavan päätöspelin varaan ei tohdi laskea kolmea pistettä. Siitäkin huolimatta, että vaisusti pelanneelle "Hellasille" ottelulla ei tule olemaan tuloksellisesti mitään merkitystä.

Oma ruutu on tietysti hoidettava. Se on varmin keino yltää himoittuun päämäärään. Jos oikein optimistisesti ajattelee, jonkinmoista jelppiä voisi silti toivoa. Kreikka isännöi tiistaina Bosnia-Hertsegovinaa. Tasapeli pudottaisi Kreikan lopullisesti pelistä ja jarruttaisi kummasti Bosnia-Hertsegovinan menoa.

Laskeskelemalla ei pääse puusta pitkälle. Aika näyttää ja varsin pian näyttääkin. Joka tapauksessa arvokisaunelma on yhä realismia. Huuhkajat on osoittanut, että sen pelillinen suoritustaso riittää viemään EM-kisoihin.

Kyynikot voivat pistää sauman takavuosina tapahtuneen EM-kisojen laajentumisen piikkiin. On muutoksella eittämättä vaikutuksensa, mutta kohennustakin on takuulla tapahtunut. Eteenpäin on menty.

Todistettavaa ei enää siis ole? Höpsis. Viimeisissä kolmessa pelissä testataan henkistä kanttia, samoin kykyä voittaa yksittäisiä otteluita eräänlaisessa pakkotilanteessa.

Historia näiltä osin ei ole kummoinen. Tulevaisuus voi kuitenkin olla sellainen.