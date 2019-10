Lukijan mielipide: "Sen jälkeen, kun Vaasan lääni ja seutukaavaliitto lakkautettiin ja nykyiset maakunnat tulivat tilalle, on halu yhteistyöhön hiipunut."



Muuttoliike maamme sisällä pysyy vahvana. Maahanmuutto takaa pienen väestönkasvun Suomessa. Karkeasti sanottuna muutama kaupunkiseutu kasvaa väkiluvultaan, keskikokoisten kaupunkiseutujen väkiluku pysyy ennallaan, ja muiden paikkakuntien väkiluku pienenee. Lähes kaikkien maakuntien väkiluku pienenee.

Isojen, kasvavien taajamien vastapainoksi tarvitaan paljon vahvempaa yhteistyötä väestöä menettävien maakuntien kesken. Ne maakunnat, jotka Vaasan lääni aikoinaan käsitti, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa, muodostavat sellaisen ryhmän. Mutta Kokkolan seutu katsoo pohjoiseen, Ouluun, ja Seinäjoki etelään, Tampereen suuntaan. Vaasan seutu taas etsii alakohtaisesti yhteistyötä eri suunnilta; Turusta, Helsingistä, Tampereelta ja Uumajastakin.

Entinen Vaasan lääni ja seutukaavaliitto loivat yhteisen strategian nykyisille maakunnille ja rakensivat yhteistyötä. Mutta sen jälkeen, kun Vaasan lääni ja seutukaavaliitto lakkautettiin ja nykyiset maakunnat tulivat tilalle, on halu yhteistyöhön hiipunut. Opetusministeriö kehotti maakuntien korkeakouluja tiiviimpään yhteistyöhön muutama vuosi sitten, mutta päätöksentekijöiden halu yhteistyöhön on ollut lähes olematonta. Seinäjoki on valinnut Tampereen yhteistyökumppanikseen, ei Vaasaa eikä Kokkolaa.

Tampere kasvaa 3000 uudella asukkaalla vuodessa, ja vetovoima pysyy varmasti vahvana. Suurin osa sen uusista asukkaista tulee pohjoisesta. Yhteistyö opetus- ja muilla aloilla helpottaa muuttoa etenkin Etelä-Pohjanmaalta Tampereen suuntaan, ja siitä eteenpäin pääkaupunkiseudulle.

Seinäjoen strategia on kuitenkin mielestäni hyvin kyseenalainen, ja siitä kärsii Etelä-Pohjanmaa maakuntanakin. Suuntaamalla katse pelkästään Tampereen suuntaan, menetämme mahdollisuuden luoda vahvan vastavoiman kasvaville suurtaajamille.

Syntipukkien etsimisestä ei kuitenkaan yleensä ole hyötyä, enkä syytä Seinäjokea. Yhteisen edun etsiminen ei ole varmaan juuri vahvempaa muuallakaan. Sen sijaan toivon, että kolmen maakuntaliiton ja niiden pääkaupunkien johtohenkilöt sopisivat yhteisen kehittämisstrategian laatimisesta. Samanaikaisesti voidaan vertailla muiden vaihtoehtojen vaikutusta koulutustarjontaan ja alueiden vetovoimaan. Yhteistyö kolmen maakunnan kesken tuottaa varmasti paljon enemmän hyötyä kuin erillään pysyminen. Yhdessä olemme vahvempia.