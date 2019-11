Lukijan mielipide: Pappina tässä ajassa



Olen seurannut pappina huolestuneena viimeaikaista uutisointia siitä, miten kansanedustaja Päivi Räsänen on asetettu poliisitutkintaan hänen puolustaessaan Raamatulla kristillistä avioliittokäsitystä. On käynyt todeksi se, mitä muutama vuosi sitten eräs Helsingin Yliopiston dogmatiikan professori visioi. Hän totesi miten yhteiskuntamme muuttuessa yhä vapaamielisemmäksi voi tulla aika, että kristillisen avioliiton puolustamisesta tulee rikos. Tosin tämänkin Raamattu ennustaa, siihen sen syvemmin tässä yhteydessä puuttumatta.

Viime vuosina kaikenlainen vapaamielinen ajattelu on murentanut ei vain Raamatun, vaan myös koko yhteiskuntamme arvopohjaa. Tämä näkyy jo maamme lansäädännössäkin.

Käsittämätöntä on se, että tällaisen suuntauksen puolustajia löytyy myös niistä, joiden tulisi jo oman hengellisen virkansakin puolesta seisoa Raamatun ja kirkon tunnustuksen perustuksella. Se, mitä Kirkkojärjestyksessä sanotaan kirkon tunnustuksesta ja opista, koskee kaikkia kirkon palvelijoita piispoista lastenohjaajiin saakka: ”Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä Tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.”

Kun on seurannut Räsäsen kohdalla käytävää prosessia, olen tuntenut suurta hämmennystä ja häpeää, häneen kohdistuvista toimintatavoista. Voiko pappinakaan kohta enää julistaa niin kuin Jumalan sana ja pappisvala velvoittavat, joutumatta syytteeseen tasa-arvon rikkomisesta, kansankiihottamisesta tai hengellisestä väkivallasta?

Mitä varten kirkko on? Eikö sitä varten, että se pysyy paikkana jossa julisteaan syntien anteeksiantamuksen evankeliumia, jonka pohjana on armo ja totuus? Tällöin kaikki se mikä on Raamatun mukaan syntiä, saarnataan synniksi, mutta syntejään katuvalle armo armoksi.

Kysymys ei ole sukupuolineutraalia avioliittokysymystä tarkasteltaessakaan missään mielessä ihmisarvo- tai tasa-arvokysymys, sillä meistä kenestäkään ei ole toisia ihmisiä tuomitsemaan, ei pappikaan. Pappina ei kuitenkaan voi ryhtyä mitätöimään Jumalan sanaa individualististen ryhmien vaatimuksesta, tai yleisen mielipiteen mukaan, koska jokainen kirkon palvelija vastaa Luojansa edessä myös sanoistaan ja opetuksestaan.

Jumalan sanassa pysymisen esteenä, ei voi kirkon palvelijana olla oman suosion ja kunnian pyyteet. Aina tulee toimia niin, että julistuksessa säilyisi Raamatussa pitäytyvä, ja Kristuksen opin mukainen evankeliumin saarna parannuksesta ja syntien anteeksiantamuksesta muistuttaen, miten uskon tulee ohjata elämää, eikä elämän uskoa.