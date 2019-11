Lukijan mielipide: Kriisisähköä Kannuksesta



Kannuksessa, kuten monessa muussakin alueen kunnassa on viime aikoina keskusteluttanut paikallisen, satavuotiaan hyvin menestyneen ja alueelle monenlaista hyvinvointia tuottaneen sähköyhtiön yhtymäkokousten päätökset. Kannuksen kaupunginhallitus on kokouksissaan keskustellut kaupungin linjauksista yhtymäkokouksiin ja on myös ohjeistanut edustajiaan siitä mikä on kaupungin kanta yhtymäkokouksissa käsiteltäviin asioihin.

Kuntalain ja kaupungin hallintosäännön mukaan hallitus vastaa mm. kunnan omistajaohjauksesta, valvoo kunnan etua ja käyttää kunnan puhevaltaa. Kannuksen kaupungin kantaa ei voida ratkaista erikseen kokoon kutsutuissa yhtymäkokousedustajien epävirallisissa tapaamisissa.

Demokraattisesti valittu toimielin, kaupunginhallitus, on tehnyt toimivaltansa rajoissa yhteisesti ja yksimielisesti linjauksia ko. sähköyhtiötä koskien. On demokraattisen päätöksenteon kannalta kovin ongelmallista, kun kunnan valitsemat edustajat toimivat kokouksessa hallituksen määrittämän kannan vastaisesti. Yhtymäkokousedustajan tehtävä on tuoda kokouksessa esille kaupungin kanta, olipa se kanta millainen tahansa ja olipa oma mielipide asiaan mikä tahansa.

On demokratian ja kaupungin hallinnon näkökulmasta kestämätön tilanne, mikäli kunnan valitsemat edustajat toimivat piittaamatta toimivaltaisen, demokraattisen toimielimen ohjeistuksesta ja päätöksistä, johon sillä, niin kuntalain kuin hallintosäännönkin mukaan on oikeus ja myös eittämättä velvollisuus.

Kannuksen kaupunki ei ole päättänyt tai ohjeistanut yhtymäkokousedustajia esittämään epäluottamusta yhtiön toimitusjohtajalle tai hallitukselle kevään tai kesän aikana. Kannuksen kaupungin, sähköyhtiön suurimman omistajan omistajaohjauksesta vastaavan toimielimen tietoon ei ole tuotu sellaisia seikkoja, jotka antaisivat perusteen vaatia yhtiön johdon tai hallituksen eroa. Yhtiön johdon tai hallituksen erottamisen perusteena ei voida käyttää luottamushenkilön käsitystä yhtiön henkilöstömäärästä tai sitä että yhtiön hallituksen pöytäkirjat eivät ole netissä luettavana puhumattakaan siitä, että sähköyhtiön yhtymärakenteessa ei ole yhtymävaltuuston puheenjohtajaa.

Tämän toiminnan seurauksena on väistämätöntä, että kansanvallan uskottavuus, luottamus päätöksenteon oikeellisuuteen sekä luottamus poliittiseen järjestelmään menettävät merkityksensä.

Maassamme demokratialla on pitkät perinteet sekä mielestäni korkea arvostus kuntalaisten keskuudessa. Mielestäni demokratiasta ja sen toimivuudesta tulee pitää kiinni, niin tässä ajassa kuin tulevaisuudessa, olivatpa käsiteltävät asiat minkälaisia tai kuinka vaikeita tahansa.