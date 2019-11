Tiina Ruotsalan kolumni: Minkä taakseen jättää, voi edestään löytää



Olen jo nuoresta tytöstä ihaillut Jörn Donnerin suorasukaisuutta ja rehellisyyttä, joka vuosikymmenten varrella on jalostunut puhtaaksi totuuden puhumiseksi.

Donner on myös aina osannut ärsyttää. Tavaramerkistä on tullut elämäntapa. Huononkin käytöksen takana seistään sataprosenttisesti. Ikä on viime vuosina tuonut vielä oman jyrkän lisänsä.

Donner nousi otsikoihin viime viikolla, kun Kustantamo S&S:n kevään 2020 luettelo julkaistiin. Uusi nimi kirjailijalistassa oli Otto Gabrielsson, jonka isä on niin vahva nimi suomalaisessa kirjallisuudessa, että kustantamon tiedotteessakin häntä aluksi nimitettiin erheellisesti Otto Donneriksi.

Otto Gabrielsson on kirjoittanut viimeisen kirjeen isälleen Jörn Donnerille, joka on julkisesti sanoutunut irti lapsestaan. Kesällä keuhkokuumeeseen sairastunut Jörn Donner ilmoitti, ettei teos herätä hänessä minkäänlaisia tunteita, mutta sen markkinoiminen hyljeksityn pojan puheenvuorona on väärä. Tätäkään kritisoitu isä ei perustellut sen kummemmin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jörn Donnerilla on yhteensä kuusi lasta, joista yksi edesmennyt tytär, mutta julkisuudessa on nähty vain kaksi nuorinta viimeisimmästä avioliitosta. Kaksi ensimmäistä syntyivät Donnerin ensimmäisessä avioliitossa, ja miehen mukaan lasten äiti teki kaikkensa, etteivät pojat olisi millään tavoin tekemisissä isänsä kanssa. Tähän väliin asettuvat sitten kaksi lasta, jotka ovat Donnerin mukaan vahinkoja. Donnerin mielestä biologinen sukulaisuus ei ole peruste sille, että ihmisten on pidettävä toisistaan tai seurusteltava heidän kanssaan.

Jäätävää tekstiä mieheltä, joka on pannut lapset alulle, mutta vetäytynyt tämän jälkeen vastuusta sillä perusteella, etteivät lasten äidit ole suostuneet aborttiin, vaikka mies on sitä heille ehdottanut.

Kun Donnerin kirja Viimeinen taisto julkaistiin viime keväänä, mies kiittelee itseään siitä, että hän osaa unohtaa.

Mutta lapset eivät!

Vanhemmuus on siitä jännittävä juttu, että jos lapsia tekee, niin ne on myös hoidettava. Yhteiskunnasta ei löydy verovaroin maksettavaa palvelua, joka huolehtii ajattelemattomuuttaan alulle pannusta elämästä. Vanhemmuus ei ole sankaritarina, vaan iloinen velvollisuus. Donner on aikansa lapsi ja sellaisena hän myös täältä lähtee. Miehenä hän saattoi kuitata isän velvollisuudet elatusmaksuina. Entäpä, jos näiden kahden lapsen äidit olisivat menetelleet samoin?