Haapajärven yrittäjät ry:n jakama yrittäjäpalkinto myönnettiin tänä vuonna Kuljetuspalvelu Jari Siekkinen Oy:lle – Palkitsemisperusteena yrittäjäyhdistys nostaa esiin perheyrityksen pitkäaikaisen ja menestyksekkään toiminnan Haapajärvellä



Kuljetuspalvelu Siekkinen Oy:n autot tunnistaa jo kaukaa niiden sinisestä väristä sekä Kiviset ja Soraset -teeman kuvista. – Tämä on uusin, viime vuonna hankkimamme auto. Kalustoa uusitaan ja hankitaan tarpeen mukaan, Eini, Jari ja Mika Siekkinen kertovat.

Haapajärven Yrittäjät ry:n vuosittain jakama yrittäjäpalkinto on myönnetty tänä vuonna Kuljetuspalvelu Jari Siekkinen Oy:lle.

– Tuntuu äärettömän hyvältä. Kun Haapajärven Yrittäjien puheenjohtaja Tomi Vähäkangas soitti minulle kertoakseen palkinnosta, ensireaktioni oli kysyä: "Soititko väärään numeroon", yrittäjä Jari Siekkinen sanoo.

Palkitsemisperusteena yrittäjäyhdistys nostaa esiin perheyrityksen pitkäaikaisen ja menestyksekkään toiminnan Haapajärvellä, sekä tunnettuuden oman alansa arvostettuna ja ammattimaisena toimijana.

– Yrityksellämme on pitkät perinteet. Isäni Jaakko Siekkinen osti ensimmäisen autonsa vuonna 1952, jolloin rautatietä rakennettiin Haapajärveltä Äänekoskelle, Jari Siekkinen muistelee.

Siekkinen itse lähti perheyrityksen toimintaan mukaan 1980-luvun alussa ja maaliskuun viidentenä 1983 Jari sai omat liikennelupansa. Jarin poika, Mika Siekkinen puolestaan lähti perheyritykseen mukaan vuonna 2007, heti armeijan jälkeen.

– Muu ala ei tullut mieleenkään, Mika Siekkinen sanoo.

Tänä päivänä Kuljetuspalvelu Siekkinen Oy työllistää kuusi henkeä vakituisesti ja kaksi lisää kiireisinä aikoina. Yrityksellä on neljä rekkaa, kuusi pyöräkuormaajaa ja kolme kaivinkonetta.

– Maansiirto on ollut meidän ydinbisnestä alusta pitäen, mutta nykyään perinteinen "kippaaminen" on muuttunut kokonaisvaltaisiin maanrakennusurakoihin, kuten talojen pohjien tekoon. Kun 80-luvulla perhe rakensi talon, työmaalla hääri koko perhe, tänä päivänä emme välttämättä näe talon rakentajaa lainkaan. Urakoiden laskeminen on tänä päivänä tarkkaa työtä, Jari Siekkinen sanoo.

– Ajamme myös haketta sahalta lämpölaitokselle, teemme lumitöitä ja ajamme lavettikeikkoja ympäri Suomen. Kaksi pyöräkuormaajaamme työskentelee Lujabetonilla, yksi sahalla ja kolme soran lastauksessa, hän jatkaa.

Siekkiset ovat tehneet paljon yhteistyötä Einari Pikkaraisen kanssa, muun muassa Haapajärven keskustan teitä ja sadevesiviemäreitä on rakennettu useita kilometrejä.

Siekkisillä on oma konehalli Haapajärven Kumisevassa.

– Rakensimme hallin 80-luvun lopulla. Meillä on täällä omat huolto- ja korjaustilat, missä olemme tehneet muillekin hommia tarpeen tullen, Jari Siekkinen kertoo.

Kumiseva on Siekkisten mukaan hyvä paikka heidän toiminnalleen. Se on lähellä Pitkäkankaan soranottoaluetta ja sijaitsee kuljetusalan yrittäjälle sopivasti sivussa, mutta kuitenkin lähellä kaikkea.

– Jos asuisimme lähempänä keskustaa, autoista lähtevä melu voisi ehkä olla ongelma, sillä toisinaan lähdemme liikkeelle jo aamuyöstä.

Siihen, tuleeko alan kalusto muuttumaan tulevaisuudessa, Siekkinen ei usko tulevan isoja muutoksia.

– Minun aikanani lastauskoneen painovaatimus on noussut 18 tonnista 30 tonniin. Alussa minulla oli viisiakselinen auto, nyt yhdeksänakselinen. Kalusto ei voi enää millään kasvaa, sillä teiden kantokyky tulee vastaan.