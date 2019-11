Kokkolan suomalainen seurakunta valittiin vuoden festariseurakunnaksi – Tunnustus annettiin Maata Näkyvissä -festareilla Turussa



Kokkolan suomalainen seurakunta on valittu vuoden festariseurakunnaksi Maata Näkyvissä -festareilla Turussa.

– Perusteita oli muun muassa se, että seurakunta on pitkään ollut mukana festareilla. MN-festareiden lisäksi siis Kokkola juhlii tasavuosia festarihistoriassa. Kokkolasta on oltu aktiivisesti isolla porukalla mukana, ja festarit on selkeästi jääneet pysyväksi osaksi seurakunnan nuorten vuositoimintaa, Maata Näkyvissä -festareiden projektipäällikkö Maaria Toskala kommentoi.

35-vuotisjuhlavuottaan viettävä Maata Näkyvissä -festarit on Pohjoismaiden suurin kristillinen nuortentapahtuma.