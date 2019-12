Pääkirjoitus: Suomalaiseen demokratiaan kuuluu, että poliitikoilta saa ja pitää kysyä



Suomalaistoimittajat olisivat halunneet kysyä al-Holin leirillä olevien suomalaisten tilanteesta torstaina pääministeri Sanna Marinilta, mutta se ei ollut mahdollista. EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöblom kiirehti torppaamaan al-Holiin liittyvät kysymykset Brysselissä Marinin saapuessa toimittajien eteen. Sjöblomin mukaan kysymysten tuli koskea vain EU-kokousta.

Valtava mediahuomio saatteli Marinia koko EU-huippukokouksen ajan. Suomen pääministeri tapasi myös eurooppalaista johtoa sulavasti kuviin asettuen. Poikkeuksellinen kysymyskielto aiheutti pienen kohun kotimaassa.

Myöhemmin torstaina Marin itse pyysikin asiaa anteeksi twiitissään ja selitti asiaa tiukalla aikataululla. "Pahoittelen EU-asioiden viestintäpäällikön turhan jyrkkää ohjausta lehdistön tapaamisessa. Aikataulu oli kireä. Siksi neuvostoa koskeviin kysymyksiin haluttiin vastata ensin. Pyydän anteeksi paikalla olleilta toimittajilta."

Kysymysten ohjailua oli ilmassa myös viime sunnuntaina, kun vielä vallassa ollut SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman pitivät infoa. Kuumin kysymys oli demarien pääministeriehdokkaan lähestyvä valinta, mutta siitä aihepiiristä ei saanut kysyä.

Erityisesti nykyään on hyvin harvinaista, että poliitikot ja varsinkin korkein poliittinen johto mediaa tavatessaan sanelee, mistä asioista saa kysyä. On täysin normaalia, että tietyissä etukäteen sovituissa tilanteissa kysymykset annetaan ennakolta, mutta esimerkiksi tasavallan presidentiltä voi normaalissa maakuntatapaamisessa media kysyä ihan mitä tahansa. Presidentti tietysti myös vastaa ihan mitä haluaa.

Median tarkoituksena on selvittää asioita lukijoille ja kysyä lukijoiden puolesta. Media ei tee töitä itseään vaan kansalaisia varten. Lehdistön tehtävänä on kysyä hankaliakin asioita, jollainen al-Holin kysymys epäilemättä on. Pääministeriltä on voitava kysyä ja tämän tehtävänä on selviytyä monenlaisista tilanteista. Suomalaiseen demokratiaan kuuluu, että poliitikoilta saa ja pitää kysyä.

Median kanssa toimiminen ja viestintä ovat vaikeita asioita. Viimeisin äläkkä syntyi, kun keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni kysyi Instagramissa seuraajiltaan mielipidettä al-Holin leirin suomalaisten vapauttamisesta. Kulmunin Instagram-seuraajat saivat klikata mieleistään vaihtoehtoa Instagramissa. Pääministeriltä al-Holista ei saanut kysyä, mutta valtiovarainministeri kysyi samaa asiaa sosiaalisessa mediassa.

Hiukan myöhemmin Kulmuni pyysi anteeksi koko kyselyä, joka on herättänyt voimakasta kritiikkiä. Hän poisti päivityksensä ja totesi, että tapa kysyä asiaa oli epäonnistunut.

Yksi kriitikoista oli ihmisoikeusjärjestö Human Right Watch, joka ihmetteli Suomen tapaa alistaa elämän ja kuoleman päätöksiä julkiseen äänestykseen sosiaalisessa mediassa.

Kannatusmittausten tuomoio ja vaikea poliittinen tilanne edistävät tilanteita, joissa poliitikot ottavat nopeasti kantaa hakiessaan näkyvyyttä. Joskus kannattaisi käyttää vaikka kotoista kyökkimenetelmää, jos ei ole virallista pr-henkilöä käytettävissä.

Se saattaa olla uusi normaali, että poliitikot pyytävät anteeksi, kun huomaavat möhlineensä julkisesti.