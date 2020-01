Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Matkailun toimitusjohtaja Teea Pietilällä ja Kalajoki Matkailuyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Johanna Rautiolla on "hyvät fiilikset", kun takana on jo muutama päivä Matkamessuilla.

Keskiviikkona ja torstaina Matkamessut olivat avoinna ainoastaan alan ammattilaisille, loppuviikon messut ovat auki kaikille.

Sekä Kokkolasta että Kalajoelta osallistuttiin keskiviikkona työpajaan, jossa päästiin tapaamaan kansainvälisiä matkanjärjestäjiä.

– Se oli todella onnistunut tapahtuma. Ostajat olivat liikkeellä tositarkoituksella ja loimme huikeita kontakteja, sanoo Pietilä.

Pietilä tapasi etupäässä saksalaisia matkanjärjestäjiä, mutta myös useita venäläistä toimijaa ja muutamia aasialaisia toimijoita sekä toimittajia.

– Raakaa työtä tämä on. Lyhyiden tapaamisten aikana pyrimme ytimekkäästi ja tehokkaasti esittelemään aluetta. Messukeskuksessa on jatkettu pidemmillä tapaamisilla, kertoo Rautio.

Kalajoki on mukana Visit Oulun alueen yhteisosastolla ja aluetta markkinoidaan erityisesti Aasiaan.

– Koulutusmatkailu on kärkenä meillä ja yleensäkin Oulun alueella.

Kiinalaiset ja japanilaiset haluavat tutustua paikallisiin kouluihin ja yksityiskoulut haluavat kohteita, johon voivat lähettää oppilaita ns. palkintomatkoille.

–Joitakin ryhmiä on jo meillä käynyt ja on ollut mukava huomata, että koulutusmatkailussa on potentiaalia. Vielä se vaatii tuotekehitystä, sekä muiden Visit-organisaatioiden että yrittäjien kanssa. Olemme tässä työssä vasta alussa. Pikavoittoja kansainvälisellä puolella ei saa, Rautio toteaa naurahtaen.

Pietilä sanoo, että työtä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan esimerkiksi Visit Finland -osastolla maailman suurimmassa matkailutapahtumassa Berliinissä maaliskuussa.

Myös Kalajoki on näillä näkymin mukana matkailutapahtumassa.

– Ennen kaikkea matkailuyrityksillä on tavoitteena tehdä siellä kauppaa. Olemme myös alueorganisaationa ehdolla messuilla Nordic Marketingin järjestämässä Scandinavian outdoor award -kilpailussa. Pidämme peukkuja, että pärjäisimme kisassa! toivoo Rautio.

Sekä Rautio ja Pietilä nostavat vastuullisuuden selkeästi pinnalla olevaksi teemaksi Matkamessuilla.

– Junamatkustus kiinnostaa paljon, kertoo Pietilä.

Pietilä laskee Kokkolan vahvuuksiksi hyvät junayhteydet, keskustassa sijaitsevan rautatieaseman, josta on kävelymatka lähes kaikkiin majoitusliikkeisiin.

– Hyville pyöräily- ja vaellusreiteille pääsee ilman autoa. Se, että kaupungissa on lyhyet välimatkat ja autotta liikkuminen on mahdollista, on yksi valttimme.

Rautio sanoo, että aktiviteettitarjonta on Kalajoen vahvuuksia.

– Kesällä avattava seikkailugolfpuisto ja entisestään laajeneva Seikkailupuisto Pakka kiinnostavat erityisesti perheitä ja nuoria. Vanhempia matkailijoita kiinnostavat hyvinvointi-, mökki- ja kylpylälomat. Erityisesti hyvinvointi on noussut vahvasti esiin.