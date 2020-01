Ullavalaisten Tähtimatkaaja ei anna vastuksia – Teatteri Pystymehtä matkailee avaruudessa ja autiomaassa Pikku Prinssin jalanjäljillä.

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pystymehtän Tähtimatkaaja on dramatisoitu Antoine de Saint-Exupéryn Pikku Prinssin ranskankielisestä alkuteoksesta, ja se tuo esitykseen varmasti oman mausteensa.

– Saint-Exupéry kirjoittaa, että ei halua kertomustaan luettavan pelkkänä kevyenä satuna. Olen noudattanut hänen toivettaan. Luin kirjan sen alkukielellä ja halusin kääntää tarinan itse, se mahdollistaa pienet vivahde-erot erinomaisiin suomennoksiin verrattuna. 'Tärkeimpiä' voi ollakin 'olemuksellisia', ja nämähän tarkoittavat ihan eri asioita. Teksti on paikoin hyvinkin yksinkertaista, joten tehtävä ei ollut mahdoton, selvittää ohjaaja Katja Hakala.

Hän nauraa, ettei suinkaan hallitse ranskaa täydellisesti, mutta sen verran kuitenkin, että kirjan teksti aukesi hyvin. Kysehän ei todellakaan ole koko perheen satunäytelmästä, vaan aikuisille suunnatusta tarinasta, joka pitää sisällään varsin rankkojakin aiheita.

Niinpä tänään lauantaina RHR-kiinteistössä eli entisessä Ali-Haapalan kaupassa Lampintien varrella ensi-iltansa saavan näytelmän nimi on Tähtimatkaaja eikä Pikku Prinssi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Esityksen nimi olisi yhtä hyvin voinut olla Pikku Prinssi, mutta tulkintamme on sen verran erilainen, että halusin vaihtaa nimen. Tähtimatkaaja tuli aika luonnollisesti, kun tarinassa on kyse hahmosta, joka näyttäisi matkustavan tähdeltä toiselle. Olen miettinyt, mitä tarinassa oikeastaan tapahtuu, houraileeko lentäjä. Pystymehtän Tähtimatkaajassa katsojakin saa pohdittavakseen, kuka siellä tähdissä lopulta matkaa.

Hakala jatkaa, että myös autiomaa ja avaruus eivät ole vain tarinan tapahtumapaikkoja. Ne ovat jaksamisen kanssa taistelevan ihmisen mielentiloja.

Jaksamisesta nimittäin kaikki lähti.

– Teimme improvisaatioharjoituksia halsualaisen Luovailukerhon Pikku Prinssin tulkinnasta, ja niissä nousivat vahvasti esille niin uupumus kuin jaksaminen. Pystymehtässä on paljon hoiva-alalla työskenteleviä.

Katja Hakalan luotsaama ja kolme vuosikymmentä sitten perustama Luovailukerho juhlii parhaillaan pyöreitä vuosia. Hän sanookin, että Tähtimatkaaja on Pystymehtän synttärilahja 30-vuotiaalle Luovailukerholle. Ullavan ryhmässä toimii myös aikanaan kerhossa mukana olleita

Pikku Prinssin teemat ovat totta tänäkin päivänä.

– Alkuperäisessä kertomuksessa on teemoina ystävyys ja aikuisten maailman järjettömyys ja joustamattomuus. Samat teemat näkyvät tietenkin myös Tähtimatkaajassa, mutta me pohdimme erityisesti mikä kenet uuvuttaa. Mikä on meidän erämaamme ja mitä tapahtuu, kun ihminen ei enää jaksa?

Musiikki on ollut oleellinen osa Pystymehtän produktioissa. Niin tässäkin.

– Jo Luovailukerhossa oli mukana kolme säveltämääni laulua ja nyt tein vielä lisää musiikkia. Tähtimatkaaja on laulunäytelmä.

Katja Hakala sanoo, ettei ole muusikko – melodiat ovat aika selkeitä ja osa laulujen sanoista nousee suoraan tekstistä.

– Toki mukana on ihan omaakin laululyriikkaa. Tarina on niin polveileva, että olen halunnut pitää laulut, säestykset ja myös näyttämön yksinkertaisina. Lavastus on pelkistetty. Puvustukseen on sitten laitettu enemmän symboliikkaa.

Ali-Haapalan entinen kauppa on esitystilana haastava, sillä rakennus on matala. Kiinteistön käyttöä puolsivat kuitenkin jo käytännön asiat.

– Olemme tehneet produktioita esimerkiksi Rahkosen koululle, mutta se on talviaikaan kovassa käytössä myös iltaisin.