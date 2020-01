Pääkirjoitus: Tämä on kummallinen talvikausi – Jääpeite puuttuu, eläinten talvi häiriytyy

Ilmatieteenlaitoksenkin mukaan talvi on ollut harvinaisen lämmin. Tieto on lähes helpottava, kun usein tuntuu säävaihteluiden mahtuvan normaalien rajojen sisään vaikka ilmanala olisi minkälainen.

Kuluvasta talvesta kertonee jotakin se, että sunnuntain vastaisena yönä ja sunnuntaina satanut lumipeite yllätti ja puhutti. Valkoinen maa tammikuussa ei normaalisti ole kovin kummallinen asia. Nyt on pitänyt tottua harmaaseen, kosteaan ja lämpimään säähän.

Ilmatieteenlaitoksen päivystävä meteorologi Viille Siiskonen arvioi sunnuntain Keskipohjanmaassa, että sää on harvinaisen lauhaa, mutta ei poikkeuksellisen lämmintä. Käsitteiden kanssa onkin syytä olla tarkkana, kun säästä puhutaan. Mittaushistorian lauhin joulukuu oli vuonna 1929. Lauhin talvi löytyy paljon lähempää, sillä sellainen oli kaudella 2007-2008.

Sään seuraaminen on kuulunut ikiajat ihmisten kiinnostuksen kohteisiin. Ilmatieteenlaitoksen tilastojen lisäksi yksittäisillä luonto- ja sääharrastajilla on vuosien ja vuosikymmenten varrelta paljonkin havaintoja talteen otettua tietoa. Henkilökohtaisiin havaintoihin perustuen tietää, että usein tammikuun loppupuolella on pystynyt turvallisesti hiihtämään ja pilkkimään meren ja järven jäillä. Nyt jäillä ei paljon autoja tai edes pilkkijöitä näy.

Lämmin sää vaikuttaa monenlaisiin asioihin luonnossa ja muutenkin. Kun lämmitys tulee tavallista halvemmaksi, harva on harmissaan. Luonnossa näkyvät erikoisuudet harmittavat ja huolestuttavat hiukan asiasta riippuen. Siilien talvipesintä voi häiriintyä, muuttavat vesilinnut siirtävät lähtöä ja saimaannorpat ja hylkeet eivät löydä pesiä. Säät voivat sotkea myös esimerkiksi talviunta nukkuvien karhujen pesintää (KP 19.1.).

Sääilmiöiden seuraaminen on mielenkiintoinen harrastus. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vakavat haitat maailman eri puolilla eivät kuulu pikkuharmien luokkaan niiden muuttaessa monenlaista tasapainoa.