Kokkolassa on käynnistynyt vilkas vuosi päiväkoti- ja koulurakentamisessa – Isokylän monitoimitalon laajentamisen on määrä alkaa kesäkuussa

Kokkolassa suomenkielisen kouluverkon puolella tämän vuoden isoin hanke on Isokylän koulun laajentaminen. Laajennuksen suunnittelu on aloitettu ja rakentamaan on tarkoitus päästä kesäkuun puolivälissä.

Isokylän monitoimitalon laajennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen on varattu 2020 talousarviossa 2 miljoonaa euroa ja 2,1 miljoonaa euroa on varattu ensi vuodelle.

Villan koulun laajennuksen on määrä alkaa tämän vuoden lokakuussa. Suunnitteluun ja laajennukseen on varattu tälle vuodelle miljoona euroa ja 1,6 miljoonaa euroa vuodelle 2021.

Kirkonmäen koulun oppilaat siirtyvät Villan koulun yhteyteen koulun lisärakennuksen valmistuttua. Nykyisen Kirkonmäen koulun opetusryhmien toiminta jatkuu Vingellä lisärakennuksen valmistumiseen asti.

Renlundin puukoulun kunnostustöiden on määrä valmistua heinäkuun loppuun mennessä. Kunnostukseen on varattu 270 000 euroa.

Kokkolan kaupunkirakennelautakunta hyväksyi keskiviikkona vuoden 2020 talonrakennushankkeiden ohjeellisen työaikataulun.

Muista isoista kaupungin rakennushankkeista Kotimetsän päiväkodin rakentaminen on alkamassa kesäkuun alussa. Runeberginkadulle, entisen Kokkolan Hoitokodin tiloihin kunnostettavan päiväkodin rakentamiseen on budjetoitu 350 000 euroa.

Pääkirjastoa ehostetaan kalustuksen, valaistuksen ja IT-ratkaisuiden osalta. Aikataulu näille töille on touko-kesäkuussa ja elo-lokakuussa. Toiminnallisiin muutoksiin on varattu 230 000 euroa.

Kokkolan kaupungin varikon toimistorakennuksen ilmastoinnin uusimista ja toimistotilojen muutostöitä on tarkoitus tehdä loppuvuodesta elokuun puolivälistä alkaen. Varikon kunnostukseen on budjetoitu yhteensä 495 000 euroa.

Vuoden 2020 talousarviossa on talonrakennuksen investointeihin varattu yhteensä 8,8 miljoonaa euroa. Näistä korjausmäärärahaa on 3 miljoonaa euroa.