Kokkolan Venekerho vastaa yrittäjä Minna Klemolalle: "Ravintolatoiminnasta tehty vuokrasopimus on ollut meille tappiollinen jo vuosia"

Keskipohjanmaa-lehti julkaisi lauantaina 22.2.2020 uutisen, jossa Ravintola MeriPasaatin yrittäjänä toimiva Minna Klemola ilmoitti lopettavansa ravintolatoiminnan pitämisen Venekerhon tiloissa ja arvosteli Venekerhoa vuokranantajana. Koska Keskipohjanmaa-lehti ei valitettavasti tarjonnut meille mahdollisuutta samanaikaiseen kuulemiseen, joudumme sen vuoksi kommentoimaan kirjoitusta jälkikäteen, vaikka mielestämme tämän kaltaiset asiat eivät kuulu julkisuuteen, vaan ovat kuitenkin vuokranantajan ja yrittäjän välisiä asioita.

Olemme harmissamme, ettei Minna Klemola halunnut jatkaa kanssamme neuvotteluja, vaikka me olimme niihin valmistautuneet. Lisäksi lehtijutun perusteella syntyy valitettavasti virheellisiä käsityksiä, jotka haluamme nyt oikaista.

Kokkolan Venekerho on vapaaehtoispohjalta toimiva yhdistys, jonka tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, mutta toiminnasta ei voi myöskään aiheutua tappioita. Ravintolayrittäjän kanssa ravintolatoiminnasta tehty vuokrasopimus on kuitenkin vuokratasoltaan niin maltillinen, että se on ollut meille tappiollinen jo vuosia. Tappiollisena se ei voi enää pitempään jatkua, ja sen vuoksi aloitimme neuvottelut tilanteen korjaamisesta.

Entä mistä Venekerholle aiheutuvat kulut syntyvät? Ravintolakiinteistö sijaitsee tontilla, josta maksamme kaupungille vuokraa kiinteistöveron lisäksi. Toisin kuin yrittäjä antoi jutussa ymmärtää, olemme myös monin eri tavoin kunnostaneet kiinteistöä viime vuosina. Esimerkiksi Pasaatin ulkokatto on uusittu kokonaan, samoin terassikatto. Sähköistystä ja ovia on uusittu sekä asennettu ilmastointilaitteita. Lattioita on uusittu useampaan kertaan ja keittiötä parannettu. Yrittäjän toiveesta myös parempaan sisä- ja ulkovalaistukseen on investoitu. Viime keväänä pihamaalle ajettiin ja levitettiin uusi multa. Lisäksi joka vuosi kerhon jäsenet ovat talkoovoimin huolehtineet alueen kunnossapidosta, muun muassa siivoamalla keväisin piha-alueita.

Kun aikanaan solmimme ravintolatoimintaa koskevan vuokrasopimuksen, sovimme suullisesti muun muassa siitä, että yrittäjä pitää ravintolan auki veneilykaudella myös iltaisin ja viikonloppuisin. Meille saapuu esimerkiksi vierasveneilijöitä, joille on tärkeä tarjota ruokailu- ja tarvittavat vastaanottopalvelut.

Yrittäjä piti ravintolaa auki kesäiltaisin ja -viikonloppuisin vain ensimmäisenä vuonna, ja tästä puutteesta olemme saaneet paljon palautetta sekä vierasveneilijöiltä että paikallisilta ihmisiltä. Huomautuksista huolimatta epäkohtia ei ole korjattu mielestämme riittävästi.

Venekerhon ravintolayrittäjälle nyt tarjoama uusi vuokrasopimus on hintatasoltaan edelleen hyvin maltillinen, ja laskettu Venekerholle aiheutuviin kuluihin ja tuottoihin nähden +/- nolla-periaatteella.

Sen lisäksi yrittäjä olisi saanut vuokraan kuuluvana yrityksensä käyttöön koko kiinteistön yläkerta mukaan lukien. Koska yrittäjä viime vuonna antoi ymmärtää harkitsevansa vaihtoehtoina joko ravintolatoiminnan lopettamista tai voimakkaampaa panostusta MeriPasaatin kehittämiseen, halusimme sen vuoksi tarjota hänelle mahdollisimman hyvät puitteet yritystoiminnan jatkamiselle MeriPasaatissa.

Koska Minna Klemola lopulta päätyi irtisanomaan vuokrasopimuksen kanssamme, toivotamme hänelle antoisia yrittäjävuosia jatkossakin. Näissä tapauksissa kyse on kahdenkeskisistä ja yksityisluonteisista sopimusasioista, joten meidän osaltamme asian käsittely julkisuudessa päättyy tähän.

Kokkolan Venekerho ry, hallitus