Iäkäs henkilö menehtyi koronavirukseen perjantaina 27.3.2020 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Menehtynyt kuului vaikean perussairautensa takia riskiryhmään.

OYS:ssa on tällä hetkellä hoidossa 5 koronapotilasta, joista kaksi on tehohoidossa. Yhteensä laboratoriovarmistettuja tapauksia on 50 kappaletta.

Eilen illalla Oulun seudun yhteispäivystyksessä viitisentoista OYS:n työntekijää ja kolme ensihoitajaa on altistunut hoitotilanteessa koronavirukselle.

Epäily koronainfektiosta on herännyt hoidon aikana. Kaikki altistuneet ovat saaneet tiedon ja ovat oireettomina karanteenissa. Muut yhteispäivystyksen potilaat eivät olleet samassa tilassa eivätkä saaneet altistusta. Henkilökunnan suojausta laajennetaan uusiin potilasryhmiin.

Yksityisyyden suojaamiseksi hoidossa olevista ja menehtyneestä potilaasta ei anneta lisätietoja.

Koronavirukseen liittyvää uutisointia alueeltamme löydät täältä:

Koronan vuoksi eristyksissä kotona – Hiihtokeskuksesta tullut tartunta sulki perheen neljän seinän sisään

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen vahvistaa: Soiten hoitajalla on varmistettu koronavirustartunta – Altistuneita on kaikkiaan kahdeksan, osa hoitohenkilökuntaa ja osa potilaita

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Viime viikolla otettujen koronanäytteiden tuloksia odotellaan Soitessa yhä – "Kyse on ihan muutamista yksittäisistä näytteistä", johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell toppuuttelee

Pohjois-Pohjanmaalla kuusi koronapotilasta sairaalassa, yksi tehohoidossa – Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ei enää tiedota tartunnan saaneista

Pohjois-Pohjanmaalla kolme uutta koronatartuntaa – Tartuntalähteitä ja henkilöiden kontakteja selvitetään parhaillaan

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tilaston mukaan Suomessa on 1163 laboratoriokokein todennettua koronavirustartunnan saanutta.

Täältä pääset katsomaan THLn listaa.