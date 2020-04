Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan kaupunki ja Kokkolanseudun Kehitys Oy (KOSEK) ovat viikonlopun aikana valmistelleet valtion rahoittaman yksinyrittäjän koronatuen myöntämisprosessia työ- ja elinkeinoministeriön perjantaisen linjauksen mukaan.

Kokkolalaiset yksinyrittäjät voivat hakea tukea suoraan kehitysyhtilötä.

Tämän hetkisen tiedon mukaan tukiasetus tullee voimaan torstaina 9. huhtikuuta ja Kokkolan kaupunginhallitus käsittelee asiaa tarvittavilta osin maanantain kokouksessaan.

Kosek avaa verkkosivulleen hakuohjeet ja hakemuspohjan, jonka yrittäjä täyttää ja palauttaa.

– Käsittely tapahtuu meillä työ- ja elinkeinoministeriön soveltamisohjeiden mukaisesti, ja varsinainen tukipäätös tehdään kaupungin viranhaltijapäätöksenä. Kaupunki hoitaa myös tukien maksatuksen, kertoo Kosekin vt. toimitusjohtaja Pekka Pohjola.

Kehitysyhtiö antaa yrittäjille lisätietoja yksinyrittäjätuesta. Tieto päivittyy sitä mukaa, kun ministeriön ohjeet tarkentuvat. Yrittäjät voivat olla yhteydessä yrityskehittäjiin myös sähköpostitse tai puhelimitse.

Työ- ja elinkeinoministeriö suuntaa eri yritysryhmille tukitoimia koronaepidemian haittojen lieventämiseksi. Osana tätä pakettia toteutetaan yksinyrittäjille suunnattu tuki, jonka hakemusten käsittelyn, päätöksenteon ja maksatuksen hoitavat käytännössä kunnat.

Tuki on kokonaisuudessaan valtion rahoittama ja sen kokonaismääräksi Suomeen on myönnetty 100 miljoonaa euroa. Asetus on luultavimmin astumassa voimaan 9.4., jonka jälkeen tuki maksetaan kunnille laskennallisen jakoperusteen mukaan.