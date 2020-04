Viikon 14 uutiskoosteestakin sen huomaa – Koronavirus pysyttelee pääpuheenaiheena: Soiten "nyrkki" antoi kattavan tilannekatsauksen, yrityksille myönnetään vuokranalennuksia, puukauppa voimissaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskipohjanmaan verkkosivuilla seurataan herkeämättä koronavirustilanteen kehittymistä. Päivittäin päivitetään, kuinka paljon tartuntoja on ilmennyt Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Sunnuntaihin mennessä Keski-Pohjanmaalla on todettu seitsemän vahvistettua koronavirustartuntaa. Edelliset tartunnat ilmenivät torstaina. Tuolloin Soite tiedotti kahdesta uudesta tartunnasta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu sunnuntaihin mennessä 73 varmennettua koronatartuntaa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa yhteensä kahdeksan koronapotilasta. Neljä potilasta on vuodeosastohoidossa ja neljä tehohoidossa.

Ajankohtaisesti ilmaistuna Soiten "nyrkki" eli Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell, toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi ja infektioylilääkäri Marko Rahkonen kävivät torstaina seikkaperäisesti läpi muun muassa, mikä on epidemian tämänhetkinen tilanne maakunnassa ja miten tilanteeseen on päädytty.

Koronaviruksen takia maassa vallitsevat poikkeusolot, jotka puolestaan vaikuttavat merkittävästi ihmisten elämään. Keskipohjanmaa onkin tehnyt viime viikkoina juttuja koronaviruksen vaikutuksista elämän eri osa-alueille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tiistaina Keskipohjanmaassa kerrottiin siitä, kuinka eräät yritykset ovat saaneet vuokranalennuksia selvitäkseen taloudellisesti vaikeiden aikojen yli. Vuokranmaksuja on lykätty tai vaihtoehtoisesti maksuaikaa pidennetty.

Kauppa käy monilla aloilla sangen huonosti, kun ihmiset liikkuvat tavallista vähemmän eivätkä kuluta rahaa niin paljon kuin yleensä. Toisaalta on niitäkin aloja, joita koronavirus poikkeusoloineen ei kurita. Torstaina Keskipohjanmaan jutusta ilmeni, että puukauppa käy oikein mallikkaasti.

Keskiviikkona oli huhtikuun ensimmäinen päivä ja samalla myös eläkkeenmaksupäivä. Keskipohjanmaa otti selvää, miten pankki on varautunut mahdollisiin asiakasruuhkiin ja syntyykö sellaisia. Monenlaista varautumista oli tehty, mutta asiakasvirta oli paljon tavanomaista vähäisempää.

Lue myös:

Hyvä tahto kukoistaa – Korona saa ihmiset auttamaan toisiaan: "Lähimmäisen rakkaus ja toisten auttaminen tuo sisäistä rauhaa", toteaa klapeja lahjoittanut Isto Sornikoski Haapajärveltä

Mehiläinen aloittaa koronaviruksen drive in-testit Kokkolassa ja Ylivieskassa – Testiin tarvitaan lääkärin lähete, oireettomia ei testata

Kokkolan Energiaverkot Oy puolittaa sähkönsiirron energiamaksut huhti-toukokuun ajaksi: "Haluamme edesauttaa kokkolalaisten yritysten ja jakelualueen asiakkaiden selviämistä tämän vaikean ajan yli"

Viiniä virtaa tavallista enemmän – Alkoholin myynti on kasvanut ja nyt sitä on mietittävä myös Alkossa: "Jaamme huolen siitä, miten poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa suomalaisten alkoholinkulutukseen", sanoo liiketoimintajohtaja Kari Pennanen