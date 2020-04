Keskipohjanmaa 20 vuotta sitten: Potilaan etu piirirajoja tärkeämpi

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

PIETARSAARI

- Kyllä joskus paniikkikin uhkaa pahassa onnettomuustilanteessa, mutta siihen auttaa tieto ja tekeminen. On tärkeää tulkita oikein potilaan tila ja osata raportoida siitä lääkärille, yli neljännesvuosisadan lääkintävahtimestari-sairaankuljettajana Pietarsaaren pelastuslaitoksella työskennellyt pedersöreläinen Sten Pettersson sanoo.

- Yleensä, kun ihminen vammautuu, muu elimistö kompensoi tilannetta jonkin aikaa, kunne se ei enää jaksa, ja tulee romahdus. On sellainen käsite kuin ”golden hour”. Sen mukaan vakavasti vammatutuneen potilaan olisi saatava hoitoa tunnin sisällä.

- Kultaisen tunnin sääntöä vastaan sotivat joskus säädökset ja piirirajat. Suomi on kuntayhtymien ja sairaalapiirien luvattu maa, eikä se aina ole potilaan etu.

Sairaankuljettajat joutuvat kiireen keskellä päättämään siitä, minne potilas kuljetetaan. Siihen vaikuttaa vamman tai sairauden laatu ja se, miten kiireellinen tapaus on.

- Esimerkiksi liikenneonnettomuuksia sattuu eniten 8-tiellä Lepplaxissa. Vaikka vamma on pahakin, Malmin sairaalassa on kyllä kirurgeja, jotka osaavat leikata, mutta siellä ei ole jatkossa ehkä tarvittavaa tehohoitoa, joka on Vaasassa.

- Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tehohoito, ja Kokkola on lähempänä kuin Vaasa, joten viemme kyllä potilaan sinne, vaikka hän Vaasaan ”kuuluisikin”, Pettersson kuvaa päätöksentekotilannetta.

- Tai jos luotolaisessa firmassa tapahtuu työtapaturma ja potilas on öjalainen, niin kyllä suuntana on Kokkola.

Periaatteena akuuttihoidossa on viedä potilas viipymättä lopulliseen hoitopaikkaansa. Poikkeamiset sairaaloissa matkana varrella aiheuttaisivat usein vain turhia viivytyksiä.

Kokkola on Petterssonin mukaan Pietarsaaren seudun potilaille luontevampi hoitopaikka kuin Vaasa, jonne ei millään ehdi tunnissa.

- Kyllä potilas hätätilanteessa on piirirajoja tärkeämpi, hän sanoo.

Naapurien tiiviimpi yhteistyö ja työnjako olisi ambulanssiammattilaisen mielestä vain paikallaan.

- Veteliläinen tai kaustislainen potilas voitaisiin yhtä lailla tuoda malmille, joka on heitä lähellä. Pelko siitä, että Kokkola ”syö” Malmin on turha. Esimerkiksi kuntoutuspuolella Malmilla on annettavaa Kokkolalle.

- Siinä vaiheessa, kun potilas on pahoin loukkaantunut ja tajuton, hänelle ei ole merkitystä sillä, mitä kieltä sairaalassa puhutaan. Vain hyvällä hoidolla on.

Piirirajojen lisäksi Pettersson häivyttäisi mielellään terveyskeskuksen ja sairaalan välisiä raja-aitoja Pietarsaaressa itsenäiseksi yksikökseen.