Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajokinen CaraCom Oy ryhtyy yhteistyöhön pietarsaarelaisen Ab Norlic Oy:n kanssa yhdistämällä kasvojentunnistuksen työaikaraportointiin.

Ab Norlic Oy kehittää pilvipalveluna käytettävää Ontime Työaikaraportointi -järjestelmää, jolla on tällä hetkellä lähes 50 000 käyttäjää. Ontime automatisoi palkanlaskentaprosessin työajankirjaamisesta palkanmaksuun. Työaikatiedot siirtyvät sähköisesti palkanlaskentaan valmiiksi tulkittuna, eikä palkanlaskijan manuaalityötä tai -tulkintaa tarvita. Ontime eroaa markkinoilla olevista vastaavista järjestelmistä siten, että se pystyy tulkitsemaan eri työehtosopimusten lisäksi myös paikallisesti sovitut tiedot automaattisesti poikkeuksellisen kattavasti osana palkanlaskentaa.

CaraCom Oy on Pohjoismaiden johtava kasvojentunnistuksen kehittäjä yritysten turvallisuussektorilla. Caracom on suomalainen turvallisuuteen keskittynyt ohjelmistotalo, jonka juuret ovat rakennusalalla ja teollisuudessa. Euroopan GDRP-asetuksia noudattava yritys kertoo palvelevansa kaiken kokoisia toimijoita.

Norlicin liiketoimintajohtaja Jari Rättyä kertoo, että yritys haluaa tarjota asiakkailleen moderneja ratkaisuja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Kasvotunnistautuminen on helppo ja käyttäjäystävällinen toimintatapa. Yhteistyön myötä tuomme modernin, entistä turvallisemman teknologian nykyisten vaihtoehtojen rinnalle. Kasvot ovat tässä tapauksessa ensisijaisesti vaihtoehto leimaustageille, Rättyä toeaa.

CaraComin toimitusjohtaja Santtu Harjuhaahto mainitsee, että yrityksen moderni teknologia mahdollistaa kustannustehokkaan toteutuksen.

– Kysyntä kasvojentunnistusteknologialle on tällä hetkellä hyvin voimakkaassa kasvussa, Harjuhaahto sanoo.

Ab Norlic Oy on itsenäinen ja täysin Suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Norlic kehittää ja ylläpitää pilvipalveluna käytettävää Ontime Työaikaraportointi -ohjelmistoa. Ontimella on lähes 50 000 tyytyväistä käyttäjää. Norlic on myös yksi Suomen suurimmista tilitoimistopalveluita tuottavista yrityksistä. Norlic -konsernin palveluksessa on tällä hetkellä 135 talous-, palkka- ja ohjelmistokehityksen asiantuntijaa. Yhtiön kotipaikka on Pietarsaari. www.norlic.fi

Itsenäinen, täysin suomalaisessa omistuksessa oleva Norlic paitsi kehittää ja ylläpitää Ontime Työaikaraportointi -ohjelmistoa, se on myös yksi Suomen suurimmista tilitoimistopalveluita tuottavista yrityksistä. Norlic-konsernin palveluksessa on tällä hetkellä 135 talous-, palkka- ja ohjelmistokehityksen asiantuntijaa.

CaraCom on suomalainen turvallisuuteen keskittynyt ohjelmistotalo. Yrityksen missiona on työpaikka, jossa ei tapahdu onnettomuuksia.