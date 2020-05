Himangan Sautinkarin leirintäalueen vuokrasopimusta jatketaan vuodella

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunginhallitus hyväksyi kaavoitus- ja elinvoimalautakunnan esityksen, että kaupunki jatkaa SF Caravan ry:n vuokrasopimusta Sautinkarin leirintäalueella. Vuokrasopimuksen voimassaoloaika päättyi huhtikuun lopussa.

Vuokrasopimus on tehty määräaikaisena vuodeksi kerrallaan vuodesta 2016 lähtien. Tämä taustalla on Sautinkarin alueen tuleva kaavoitus. Kaupungin kaavoitusohjelmassa 2020-2022 on esitetty, että asemakaavan laatiminen käynnistetään ensi vuonna.

SF Caravan Sautinkari ry on esittänyt, että sopimusta jatketaan ja siitä tehdään toistaiseksi voimassa oleva. Vuoden määräaikainen sopimus on koettu haasteelliseksi alueeseen sitoutumisen ja kunnossapidon näkökulmasta. Tämän hetkisen kaavoitustilanteen ja maankäytön johdosta on varsin todennäköistä, että toistaiseksi voimassa oleva sopimus voisi olla voimassa 3-5 vuotta. Uuden vuokrasopimuksen valmistelun taustatiedoiksi on hankittu ulkopuolisen arvioitsijan laatima (Newsec Oy) arviokirja markkinahintaisesta vuokrantasosta. Arvio markkinahintaisesta vuokrasta perustuu avoimeen vuokralaisen hakumenettelyyn nykyisillä sopimusehdoilla ja kaavatilanteessa. Arvion laatimisen yhteydessä järjestettiin alueella katselmus arvioitsijan, kaupungin edustajien ja vuokralaisen läsnä ollessa. Toiminnan kannalta tärkein rakennus Sautintupa on kohtuullisen hyväkuntoinen, eikä tällä hetkellä ole tiedossa merkittäviä korjaustarpeita.

Nykyinen vuokrantaso ja alueeseen kohdistuvat maankäytön paineet huomioiden on todennäköistä, että uuden sitoutuneen vuokralaisen löytäminen muodostuisi haastavaksi.

SF Caravan Sautinkari ry esitti myös vuoden 2020 vuokran huojentamista, mikäli Suomen hallituksen asettamat koronarajoitukset estävät leirintäaluetoiminnan kesällä 2020. Yhdistyksen antamien tietojen mukaan leirintäaluetoiminta on suljettu 31.5.2020 saakka ja koronarajoitukset huomioiden mahdollisesti koko kesäkauden. Leirintäalueen tuotto muodostuu pääosin kesäkuukausina ja muilta osin tulot muodostuvat asuntovaunujen kausisäilytyksestä.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuokrasopimus olisi voimassa toistaiseksi yhden vuoden irtisanomisajalla. Lisäksi vuokranmaksua kuluvalta vuodelta lykätään toukokuussa ja elokuussa erääntyvien maksuerien osalta 30.11. saakka, jolloin vuokra suhteutetaan leirintäalueen aukiolokuukausien lukumäärään. SF Caravan Sautinkari ry:n vuokranmaksua vuodelta 2020 lykätään 31.5 ja 1.5.-31.8 välisenä aikana. Vuokrassa huomioidaan kuitenkin kausipaikkalaisten kautta saatu tuotto.

Eija Pahkala esitti, että vuokrasopimus solmitaan yhdeksi vuodeksi. Pahkalan esitys hyväksyttiin äänin 6-2. Pahkalan esitystä kannattivat Riitta A. Tilus, Vesa Hihnala, Hanna Halmeenpää, Jukka Rahja ja Mauno Rahkola. Kaupunginjohtajan esityksen puolella olivat Sirkka Alho ja Hanna Saari.