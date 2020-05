Maastoa palaa Kannuksessa ja Perhossa – Toimitus seuraa tilanteita

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kannuksessa Kajaaninien tuntumassa syttyi maastopalo sunnuntaina iltapäivällä kello kahden jälkeen.

Hieman ennen kolmea Perhosta Kiveläntieltä tuli niin ikään hätäkeskuksen ensitieto keskisuuresta maastopalosta.

Viime päivinä maastopalot ovat työllistäneet pelastuslaitoksia, sillä maasto on erittäin kuivaa ja tuulisella säällä tuli leviää nopeasti. Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa ja Keski-Pohjanmaalla on voimassa ruohikkopalovaaran varoitus, joka on muuttumassa Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan keskiviikkona metsäpalovaroitukseksi. Avotulen teko on nyt kiellettyä.

Toimitus seuraa tilanteita.