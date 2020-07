Pääkirjoitus: Vesi on elämän edellytys – Suomessa talousvesi on maailman parasta, mutta äärisäiden uhka on huomioitava

Tällä viikolla on saatu kauan kaivattua sadetta. Niin mukavaa kuin lämpö onkin, välillä on oltava sadepäiviä, muuten aiheutuu ongelmia. Pienimpiä niistä ovat polttamatta jääneet juhannuskokot, korsiksi kellastuneet nurmikot ja pölystä vuotavat nenät. Vakavampia ongelmia ovat kuivuuden aiheuttamat satovauriot ja -menetykset viljelijöille sekä jatkuva metsäpalojen uhka.

Veden puute on maailmanlaajuisesti valtava ongelma. Niin sininen planeetta kuin maapallo onkin, sen vesivaroista vain noin 2,5 % on makeaa vettä. Tästäkin määrästä valtaosa on ikijäätä, joten juomakelpoista, ihmisten saatavilla olevaa vettä on vähän. Kun jokiin ja järviin vielä päästetään valumaan viemäri- tai lannoitevesiä, tulos on se, mikä on: 40 % maailman ihmisistä kärsii vesipulasta.

Vesi lisää jännitteitä ja aiheuttaa konflikteja valtioiden välillä. Esimerkiksi Etiopian ja Egyptin välit ovat tällä hetkellä kiristyneet Etiopian Niilin yläjuoksulle rakentaman jättipadon vuoksi. 80 % Egyptin vedestä tulee tästä joesta, ja se pelkää padon vähentävän virtausta eli oman käyttövetensä määrää.

Veden määrän lisäksi kyse on sen laadusta. Puhtaaseen suomalaiseen juomaveteen tottuneelle ulkomainen hanavesi voi tuottaa ikävän yllätyksen. Eräältä helteiseltä matkalta Pietariin jäi parhaiten mieleen vesikanisterien raahaaminen asunnolle jokaisella kauppareissulla. Hanavettä ei suositeltu edes hampaiden pesuun. Pietarin putket ovat niin huonokuntoisia, että vettä ei voi sellaisenaan käyttää.

Vaikka Suomen talousvesi on maailman parasta, emme ole täysin turvassa. Yksi uhka on ilmastonmuutoksen aiheuttama voimakas vaihtelu säässä. Tästä saatiin esimakua viime kesänä Petäjävedellä, jossa pitkän kuivuusjakson jälkeisen rankkasateen seurauksena yhteen kunnan vedenottamoista pääsi epäpuhtauksia. Vedenottamo otettiin pois käytöstä ja jotta vesivarat eivät loppuisi kokonaan, kuntalaisten piti puolittaa vedenkäyttönsä.

Suihkuun vain joka toinen päivä, vessa vedetään harvoin, ei auton pesua, unohdetaan paljut? Kyllä kai sellaiseenkin tottuisi. Joka tapauksessa vesivarantojen suojeleminen on äärimmäisen tärkeää.