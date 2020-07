Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan ydinkeskustaan on valmistunut mietiskely- ja rukouspolku. Niin sanottu kaupunkipyhiinvaellusreitti toimii maksuttoman Kokkola Stories -mobiilisovelluksen avulla, josta saa näkyviin reittitiedot kartalla sekä kohteisiin liittyvät tekstit ja kuvat. Paperiversiota voi kysyä Kokkolan suomalaisen seurakunnan neuvonnasta.

Reittiä on ollut valmistelemassa joukko seurakunnan vapaaehtoisia ja työntekijöitä. Kokkolan suomalaisen seurakunnan tiedotteessa kerrotaan, että inspiraatio reittiin tuli Tampereelta, jossa on toteutettu vastaavia mobiilipyhiinvaellusreittejä.

Vaellusreitillä on kymmenen kohdetta, jotka voi kiertää haluamassaan järjestyksessä. Reitin varrella on esimerkiksi Kokkolan kirkko, ortodoksinen rukoushuone sekä Katariinan kalmisto. Matkan kokonaispituus on 2,3–3 kilometriä reittivalinnasta riippuen, ja se soveltuu kaiken ikäisille.

– Mietiskely- ja rukouspolku valmistui kuin tilauksesta juuri koronakesälle, jolloin moni viettää kesäänsä tavallista enemmän kotimaassa ja omalla paikkakunnalla, seurakunnan tiedotteessa todetaan.

Mietiskely- ja rukouspolku on toteutettu yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Centria vastasi reitin digitaalisesta toteutuksesta.