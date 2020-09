Yksi uusi koronatartunta Nivalassa – Koronatapausten ilmaantuvuus nousee eri puolilla Suomea

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Nivalassa on varmistunut yksi uusi koronatartunta. Tartuntamäärä keskiviikon koronakartalla Nivalassa on nyt 12, ja edeltävät tartunnat ovat heinäkuun alkupuolelta. Kalajokilaaksosta kartan luvuissa ovat mukana myös Reisjärven 12 tapausta.

Koronatapaustenilmaantuvuus on viime viikkoina noussut eri puolilla Suomea. Myös Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella todettiin myös keskiviikkona jälleen uusi tartuntatapaus. Tartunta liittyy aiempaan tartuntaketjuun, joten uusia altistuneita ei ole. Tartunnan saanut on kotieristyksessä. Edellinen uusi tartuntatieto tuli tiistaina. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt diagnosoitu 45 koronavirustartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keskiviikkona päivitetyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa 9 288. Uusia tartuntoja varmistettiin vuorokaudessa 93.

Koronan aiheuttamien tautitapausten määrä on viimeisen kahden viikon aikana kasvanut 798 tapauksella, kun niitä oli elo-syyskuun vaihteessa vastaavalla jaksolla reilut puolet vähemmän.