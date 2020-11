Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Elinvoiman merkkejä kannattaa etsiä omalta kotiseudulta

Johtava asiantuntija, aluetutkija Timo Aro tuottaa säännöllisesti materiaalia, jossa Suomen osien menestystä mitataan erilaisilla mittareilla. Varsin usein Keski-Pohjanmaa näkyy myönten esimerkkien listalla. On mukavaa löyää elinvoiman merkkejä omalta asuinseudulta.

Yksi lähiaikojen tilastoista on luonnollista väestönlisäystä kuvaava tilasto. Vuosia on oltu huolissaan maakuntien ja koko Suomen väkimääristä. On ihan normaali kiertokulku, että pääkaupunkiseutu ja isot kaupungit vetävät työ- ja opiskelupaikkoineen sekä mahdollisuuksineen.

Tässä keskittymisessä maaseutumaiset alueet tyhjenevät ja aiheesta myös puhutaan tavalla, joka ei houkuttele asumaan "syrjäseuduilla" vaikka totta puhuen täälläkin asutaan aika lailla radan varressa tai läheisyydessä.

Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden ja kuolleiden erotus on kaikesta huolimatta varsin myönteinen monelle Keski-Pohjanmaan alueen kunnalle. Kuten tällä aukeamalla olevasta jutusta näkyy, on luonnollisen kasvun kuntia monta, muun muassa Kokkola, Ylivieska ja Nivala. Pedersöressä, Luodossa ja Ylivieskassa luonnollinen väestönlisäys on ollut tasaista ja parasta.

Johtava asiantuntija Timo Aro ei ole yllättynyt keskipohjalaisista tai valtakunnallisista numeroista, koska väestörakenteen perusteella ne ovat olleet hyvin ennakoitavissa. Alueelliset erot ovat suuria ja luonnollisen kasvun alueita ovat pääkaupunkiseudun lisäksi Tampere ja Oulu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tutkija ei mitään hurraahuutoja jakele, koska eihän suomalainen väestönkasvu kovin hyvältä näytä aivan suurimpia keskuksia lukuun ottamatta. Vuodesta 2010 lähtien syntyvien lasten määrä on laskenut. Siitä voi iloita, että suunta on tämän vuoden aikana kääntynyt nousuun.

Tutkimustietoa alueiden ikärakenteesta on tarjolla ja sitä käyttävät kunnat ja maakunnat hyödykseen, kun tulevaisuutta suunnitellaan. Elinkeinoelämän kehityksen, kuntien palveluiden ja houkuttelevuuden ja vaikkapa aluepolitiikan ansiosta Suomessa on elinvoimaa muuallakin kuin isoissa kaupungeissa. Siihen kannattaa uskoa, sen puolesta tehdä töitä ja elinvoiman merkkejä voi etsiä ihan itsetunnon kohotukseksi.